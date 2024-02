Mexicali.- La secretaría de Educación en Baja California informó que las clases se reanudarán en la capital del estado, el martes 13 de febrero, luego que fueron suspendidas tras el temblor que se vivió durante las primeras horas de este lunes.

A través de la oficina de comunicación de la dependencia se indicó que durante el día se hizo un monitoreo en las aulas de Mexicali y no se detectó alguna situación de riesgo, sin embargo, se dejó a consideración de los directivos volver a clases en donde se considere que se necesita una revisión más exhaustiva, en esos casos, los alumnos serán trasladados a otro plantel educativo para que no pierdan días de clases.

Salvador Cervantes, coordinador estatal de Protección Civil de Baja California, informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 00 horas con 36 minutos de este lunes; tuvo una magnitud de 4.8 grados, según lo estimado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. El epicentro fue en la zona del centro de California, en la localidad de Imperial, en donde existe una falla geológica, que es parte de las fallas que existen desde California hasta Baja California.

“A partir de ese momento fueron al menos tres sismos importantes: el de 4.8, luego uno de 4.5, y uno más de 3.9 grados que se suscitaron en el transcurso de la madrugada, que fueron percibidos principalmente por la población en Mexicali, sin embargo, tuvimos algunos reportes en Tecate y en Tijuana, de la percepción leve de estos sismos”, indicó el coordinador de Protección Civil en Baja California.

Asimismo, destacó que, “Como instruye el protocolo y cómo lo instruyó la gobernadora, se activó todo el Consejo Estatal de Protección Civil en revisión de la estructura. Tuvimos una revisión preliminar en la madrugada, en la cual no se arrojaron algún daño en relación a este sismo. Se revisaron puentes, pasos a desnivel, la infraestructura hospitalaria. Se revisaron las oficinas de gobierno, toda la infraestructura y no se reportó ningún daño”.

En total se registraron más de 184 réplicas después del sismo más fuerte. Durante la mañana se continuó evaluando el Centro de Gobierno, Congreso Local y Poder Judicial y no se encontró algún daño en la infraestructura de los edificios por lo que no fue necesario interrumpir las actividades. N

