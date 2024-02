Para garantizar y proteger la salud de la población, el Gobierno del Estado, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), dio arranque al Operativo de Cuaresma 2024 en el supermercado AlSuper Francisco Villa, donde su titular Moisés Nájera Torres, dio a conocer que se revisarán 186 negocios establecidos dentro de las cuatro jurisdicciones sanitarias.

Durante 10 semanas realizarán 140 muestreos

El Operativo de Cuaresma 2024, tendrá una duración de 10 semanas; inició este 14 de febrero y terminará el próximo 29 de abril, periodo en el que se realizarán hasta 140 muestreos de pescado y molusco fresco, refrigerado o congelado, producto del mar cocido y crudo, así como del hielo y agua utilizada para la conservación, con determinación de coliformes totales.

Buscan descartar coliformes y salmonella

El Comisionado, Moisés Nájera, detalló que las muestras tomadas a los productos, serán enviadas al laboratorio de la Secretaría de Salud, esto para verificar que no cuenten con algún coliforme, Salmonella, Staphylococcus Aureus, Vibrio Cholerae u otro tipo de patógeno, asimismo señaló que en el caso de que las muestras salgan positivas con alguno de ellos, el producto será asegurado de inmediato y quedará al resguardo de la Comisión hasta que los dueños de los alimentos soliciten un estudio de laboratorio particular, para corroborar los resultados, esto con las muestras que se hayan tomado en su momento por parte de la COPRISED.

Cabe destacar que, a la fecha, se han capacitado a tres establecimientos sobre el cuidado y manejo de los productos, de igual manera, se capacitó a 54 trabajadores de diferentes negocios ubicados en las cuatro jurisdicciones sanitarias del estado de Durango, las cuales comprenden, Durango capital, oficina regional de Gómez Palacio, oficina regional de Santiago Papasquiaro y la oficina regional de Rodeo.

Ante el inicio del periodo de cuaresma este miércoles 14 de febrero, el titular de la COPRISED, hizo un exhorto a la ciudadanía para que tengan cuidado al consumir este tipo de productos del mar, para prevenir procesos infecciosos gastrointestinales o intoxicaciones, por lo que enlistó algunos puntos que se deben de revisar al momento de adquirirlos: que los pescados tengan sus ojos frescos, que las branquias estén de un color rojizo y que las escamas se encuentren adheridas al cuerpo; además de que cuente con firmeza la carne, que no emita mal olor y no tenga coloraciones verdosas o amarillas, ya que estos son indicativos visuales de que, los productos pudieran estar contaminados y no ser aptos para el consumo, finalizó.

