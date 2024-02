Tijuana, B.C.- A las afueras de la Aduana de Otay, trabajadores de agencias de importación denunciaron al Gobierno de Baja California por el cobro del Registro Público Vehicular (Repuve) a cambio de entregar el engomado para transitar vehículos importados desde Estados Unidos. Además, se quejaron por la falta de organización al no contar con hologramas suficientes.

Iliana Meraz, trabajadora en agencia de importación de vehículos, compartió que desde noviembre de 2023 se les ha condicionado nuevamente de este cobro, a pesar que en la página oficial no indica que deba tener costo alguno. Esta situación, además, genera largas filas al salir de la Aduana, lo que provoca que los usuarios demoren hasta 12 horas en completar su trámite.

“Se me hace muy injusto por mis compañeros choferes, por todo para nosotros, esto ya se volvió un problema. Eso del Repuve. Yo le mande a la señora Marina del Pilar un mensaje, comentándole el problema que hay, que porque en placas están exigiendo que tengan un Repuve. El Repuve se les pega y ellos no dan placas, tardan más de un mes en soltar las placas, que porque no aparece en sistema”, aseguró Iliana Meraz.

Y añadió, “Los tienen aquí – a los choferes- hasta las ocho de la noche, desde que salen hasta las ocho de la noche, se me hace algo muy ilógico. A nosotros como empresa nos perjudica mucho cobrarle al cliente algo que no hemos terminado de hacer. El Repuve lo cobran en 59 dólares, cuando se supone que debería ser gratis, en la página del Repuve dice que es gratis. Ellos lo que nos dicen que nos cobran es el holograma que pegan, pero la verdad se me halo ilógico”.

La situación empeoró el pasado viernes, 23 de febrero, cuando desde la caseta que se encuentra ubicada a la salida de la Aduana, les informaron que no contaban con engomados, lo que les ha generado pérdidas económicas. N

Newswwek en español te recomienda: