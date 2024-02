La Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, se mantiene vigilante de “irregularidades” en motocicletas – que no tengan placas, que los usuarios no porten su casco o no cuenten con licencia – y que transitan por las calles de la ciudad capital, informó el Alcalde Leonardo Montañez, al ser cuestionado por los incendios perpetrados contra 8 vehículos el pasado fin de semana.

“Hemos estado trabajando permanentemente y, sobre todo, en el tema de los operativos para quien transite de manera irregular. Se han detenido bastantes por transitar de manera irregular. También estamos concentrados en seguir aumentando la infraestructura en materia de seguridad pública” declaró.

La prevención de la autoridad surge a partir de que, según se diera a conocer por parte de las corporaciones de seguridad pública, los presuntos responsables de los incendios de vehículos al sur y oriente de la ciudad, eran personas que viajaban en motocicleta, lo cual les permitía escapar rápidamente.

Respecto al tema, subraya que corresponde a la Fiscalía General del Estado brindar avances, pero recuerda que ya se tiene a los presuntos responsables y las investigaciones continúan su curso.

En materia de prevención vial, concluye el primer edil, también se mantendrán atentos de aquellas motocicletas en las que viajan dos o más personas, así como aquellas que viajen en desniveles, pues recuerda que esto no es permitido dado el riesgo que implica para sus pasajeros.