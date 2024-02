El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció este lunes 19 de febrero que investiga el paradero de 23,000 desaparecidos durante el conflicto entre Rusia y Ucrania, desatado hace casi dos años.

El CICR “procura esclarecer la suerte y el paradero de 23,000 personas de las cuales sus familiares no tienen noticias. Es decir, han sido capturadas o asesinadas o bien perdieron el contacto tras huir de su hogar. El dolor de la separación familiar se suma a una pérdida y un sufrimiento indescriptibles. A dos años de la escalada del conflicto armado, las necesidades humanitarias aumentan para muchas personas, entre ellas, millones de desplazados dentro y fuera de ambos países”, dijo en un comunicado.

Para finales de enero de 2024, el CICR, en colaboración con Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Ucrania, Rusia y otros países, había ayudado a 8,000 familias a recibir información sobre la suerte o el paradero de un ser querido. En los últimos dos años, el CICR ha recibido más de 115,000 llamados telefónicos, solicitudes en línea, cartas o visitas presenciales de personas tanto de Rusia como de Ucrania que buscaban a sus familiares desaparecidos.

RUSIA Y UCRANIA PADECEN LA TRAGEDIA DE LOS DESAPARECIDOS

“No saber qué ocurrió con un ser querido es insoportable. Esa es la trágica realidad de decenas de miles de familias que viven en un estado de permanente angustia. Los familiares tienen derecho a saber qué ocurrió con los suyos y, en la medida de lo posible, comunicarse con ellos”, señaló Dusan Vujasanin, jefe de la Oficina de la Agencia Central de Búsquedas (ACB) del CICR.

Algunos de los mensajes de los familiares dice: “La próxima vez que vean a mi marido, díganle por favor que ayer nació nuestro bebé. Estamos bien y lo esperamos”; “Estoy muy feliz de saber que mi hijo está vivo. No supe nada durante dos meses. Sentí que me moría todo este tiempo”, así como: “Se me acabaron las lágrimas, y solo queda el dolor. Tengo el corazón destrozado”.

REDUCCIÓN DE PROBABILIDADES DE DESAPARICIÓN

En su carácter de intermediario neutral entre Rusia y Ucrania, la oficina recoge, centraliza, protege y transmite esta información de un bando a otro. Los Convenios de Ginebra disponen que las partes informen al CICR acerca de todas las personas protegidas que se hallen en su poder, una medida que reduce considerablemente las probabilidades de desaparición.

“Encontrar una coincidencia entre las solicitudes de búsqueda de los familiares y la información recibida de las Oficinas Nacionales de Información significa poner fin a meses de incertidumbre por no saber qué ocurrió con un ser querido”, señaló Vujasanin. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: