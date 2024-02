Tecate, B.C.- Los hermanos de Angelita Almaraz, buscadora de personas desaparecidas asesinada el 9 de febrero en la colonia Loma Alta del municipio de Tecate, rompieron el silencio y exigieron que no se deje en libertad a la persona detenida como posible involucrada en el crimen, además, pidieron protección a la familia por temor a represalias.

Al mediodía del jueves 22 de febrero se presentaron a las afueras de las oficinas del Centro Integral de Atención Ciudadana de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con amigos y representantes de colectivos.

Mónica Martínez, integrante del Colectivo Armadillo Tijuana, declaró que el miércoles 21 de febrero, la familia de Angelita recibió una notificación por parte de la FGE. En esa visita, los agentes les solicitaron una declaración no conforme a Derecho.

Asimismo, informó que la familia no había emitido un posicionamiento por recomendación de la fiscal Ma. Elena Andrade, sin embargo, luego que la fiscal adelantó que hay una mujer detenida sin que la familia tuviera información sobre este hecho, es que decidieron hablar con medios de comunicación.

En el lugar estaban presentes Ricardo y Tania Almaraz, hermanos de Angelita. Ellos solicitaron a las autoridades que les den protección, pero, que no dejen en libertad a posibles participantes para que se haga justicia al asesinato de su hermana.

“Que tenían una persona detenida –nos dijeron-, pero que no tenían los argumentos necesarios para mantenerla detenida en la Fiscalía. Es lo que nos preocupa y no queremos que la dejen libre porque de antemano hay pruebas muy concretas que no sé porque no han podido dar otro paso”, compartió Ricardo Almaraz.

En cuanto a Tania Almaraz, hermana de Angelita, pidió que la investigación del caso de su hermana no se quede a medias como ha ocurrido en otros delitos: “Creemos que sí está relacionado, no estamos a ciencia cierta, no estamos seguros, pero creemos que está relacionado, y lo que nos pone vulnerables es que si sueltan a esa persona ¿Quién va a seguir? ¿Nosotros que estamos en la lucha? ¿Sus hijos? Es a lo que nosotros tenemos miedo”.

Ambos insistieron en la necesidad de que el mecanismo les apruebe la solicitud de protección. El miedo a que les ocurra algo ha ido en incremento, sobre todo, luego de las narcomantas que se han colocado en diferentes puentes de Tecate, donde un grupo del crimen organizado se dice ser el autor intelectual del asesinato.

La exigencia también involucró a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila, quien no se contactado con los familiares. N

Fotos Border Zoom

Newsweek en español te recomienda: