Durante la madrugada de este martes, vecinos de la colonia Ranchos Macías escucharon un fuerte estruendo proveniente de las laderas de la zona, lo cual generó preocupación en los residentes ante la posibilidad de un nuevo derrumbe en la zona.

El director de Protección Civil Miguel Ángel Ceballos, informó que, al momento se trata de una inestabilidad en las laderas, sin embargo, debido a la caída de materiales, se vieron afectadas 5 residencias en las cuales vivían 22 personas, por lo que tuvieron que desalojarlos para evitar mayores riesgos.

Explicó que, las autoridades colocaron engomados en las viviendas afectadas por el deslizamiento, siendo 3 hogares evacuados donde habitaban 18 personas en la parte superior de la zona, mientras que en la parte inferior fueron cinco casas, de las cuales dos tienen posibilidad de deslizamientos.

También comentó que, seguirán haciendo monitoreos en dicha área de la ciudad, donde a pesar de no ser una zona de riesgo aún, es un problema que seguirá creciendo, dado que la población continúa habitando terrenos donde el peso de las lluvias pueden provocar deslizamientos en las laderas.

“Muchas veces las zonas de riesgo como tal, no están catalogadas, pero el momento en que la población empieza a hacer rellenos como tal puede convertirse en una zona de riesgo mayor, por el hecho de que no es compactado, no era el terreno natural, sino que lo hacemos crecer, se humedece o se llena de agua al momento de las lluvias y es cuando termina cediendo por el peso”, aseveró.

Asimismo, mencionó que, se localizó una mina de gas en la zona, por lo que Dirección de Bomberos está verificando si se puede retirar del lugar, o bien, cerrarla si se encuentra muy sepultada.

Manifestó que, Protección Civil entregará el reporte de los hechos a la delegación municipal, quienes verificarán si las familias desalojadas de sus viviendas necesitarán un refugio temporal. Igualmente, los primeros residentes afectados durante la noche se trasladaron con sus familiares, donde también la Secretaria de Bienestar está interviniendo para respaldar con recursos a las familias perjudicadas. N

Newsweek en español te recomienda: