Fibra Uno, dirigida por André El Mann, recibió una denuncia ante la CNBV por el público inversionista por cometer fraude bursátil, de acuerdo al Oficio No. 153/3125/2024 de la misma institución con fecha del 8 de febrero de 2024.

Esto se debió a que anunciaron desde septiembre de 2023 la creación de Fibra Next, que estaría en la lista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para llevar a cabo la Oferta Pública Inicial (OPI), y en caso necesario, también en el mercado de valores de Estados Unidos.

El día en que Fibra Uno informó sobre sus pretensiones de lanzar Fibra Next, las acciones de FUNO se incrementaron más del 20%, lo que a su vez se tradujo en que se sobrevaloro por más de 16 mil 66 millones de pesos en la bolsa de valores mediante la especulación, de acuerdo a la denuncia. Esto reflejaba el entusiasmo del público inversionista ante la noticia de la creación de la fibra 19 en la BMV.

Sin embargo, en la fecha anunciada aún estaban en trámites; incluso después de varios meses, aún les faltaba un documento relacionado con una autorización regulatoria necesaria para poder operar bajo el régimen de las fibras.

Esta fibra se autodenomina el fideicomiso de inversión en bienes raíces industriales más grande del mercado público mexicano.

FIBRA UNO Y EL ESTRENO DE FIBRA NEXT

El 30 de noviembre de 2023, cuando se esperaba el estreno de Fibra Next en la bolsa de valores, se pospuso, a pesar de que sus títulos tenían una alta demanda entre los inversionistas locales y extranjeros.

Pero no es que Fibra Uno opte por no lanzarla, simplemente no están autorizados para ello, de acuerdo al oficio de la autoridad.

Del mismo modo, lo que los detiene no es la supuesta confirmación de criterio del SAT, sino la falta de autorización de la CNBV. En el documento se especifica textualmente: “… al que hace mención en su Escrito como CBFis Fibra Next se encuentra en proceso de análisis y revisión para su inscripción por lo que aún no ha sido autorizada por esta CNBV”, informaba la comisión el 8 de febrero de 2024.

El 8 de septiembre de 2023, Fibra Uno publicó un evento relevante donde se hizo del conocimiento del público inversionista que realizarían una asamblea para decidir si realizaban una oferta pública inicial para la creación de una nueva fibra inmobiliaria, esto para atender el creciente mercado atractivo del Nearshoring en México.

El 9 de octubre de 2023, mediante diversos eventos relevantes, Fibra Uno publicó que se llegó a una decisión unánime dentro de dicha asamblea para aprobar realizar una nueva oferta pública, destacando que se alcanzó un quórum récord del 89% de los tenedores.

LOS ACUERDOS

Entre otros acuerdos, aprobaron “la emisión, a través de un vehículo conocido como fideicomisos de inversión de bienes raíces o FIBRAs, de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, y su inscripción en el Registro Nacional de Valores” a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para su posterior oferta pública.

El 29 de noviembre de 2023, a pesar de que este había sido el día señalado para que se realizara la oferta pública de Fibra Next y de que todos los inversionistas estaban listos y esperando el momento para comprar certificados bursátiles de esta nueva fibra.

EL ENGAÑO DE FIBRA UNO

Fibra Uno, de acuerdo con la denuncia, dolosamente volvía a engañar a sus inversionistas, emitiendo un evento relevante diciendo “aún cuando pudimos haber llevado a cabo la oferta dentro del rango, Fibra Next está enfocada en salir al mercado con la más diversa base de inversionistas, incluyendo inversionistas clave de Fibra Uno, Afores e inversionistas institucionales”, y luego confirma su dicho en el mismo evento relevante diciendo que “Fibra Uno está optando por no llevar a cabo la Oferta Pública Inicial de Fibra Next en estos momentos y diferirlo hasta recibir la confirmación de criterio”.

Adicionalmente, en el mes de enero de 2024, el Director General Adjunto Gonzalo Robina volvió a confirmar públicamente que lo único que estaba pendiente era una Confirmación de Criterio del SAT para que sus inversionistas gozaran de los beneficios del tratamiento tributario de la nueva FIBRA.

Entre otras cosas, dijo: “no hay fecha precisa, no vamos a lanzar la transacción mientras no tengamos la confirmación de criterio por parte del SAT, para ser concretos, y no tenemos fecha cierta de cuándo nos va a otorgar dicho documento la autoridad”.

Nuevamente, de acuerdo a la acusación, los directivos de Fibra Uno engañan dolosamente al inversionista para seguir sobrevalorando sus acciones con los 16 mil 66 millones de pesos que obtuvieron mediante engaños al mercado bursátil.

FIBRA NEXT

Esto se debe a que Fibra Next nunca se pudo lanzar a la Bolsa Mexicana de Valores por no contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Con fecha del 8 de febrero de 2024, es que la CNBV estableció que “Fibra Next se encuentra en proceso de análisis y revisión para su inscripción, por lo que aún no la autoriza la CNBV”.

Recordemos que esta misma CNBV emitió durante el año 2021 una opinión de delito por la omisión y ocultamiento de los El Mann Arazi de informar diversos acontecimientos relevantes al público inversionista.

Nuevamente, los directivos de FUNO manipularon el precio del mercado de los certificados bursátiles de Fibra Uno con eventos relevantes falsos y engañosos, con el fin de tener una utilidad indebida por más de 16 mil 66 millones de pesos a través de falsas expectativas creadas al público inversionista en torno a la creación de Fibra Next, ya que esta nunca fue ni ha sido autorizada para lanzar su oferta pública.