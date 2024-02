Angelita Meraz León es la primera activista dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas en Baja California que es asesinada; titular de la Fiscalía desmintió teoría sobre crimen pasional

Tijuana.- Una semana después del asesinato de la activista y buscadora de personas desaparecidas, Angelita Meraz Léon, al interior de su estética en la colonia Lomas Altas del municipio de Tecate, presidentes de colectivos dedicados a la búsqueda de personas exigieron respuestas a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y mayor empatía al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego que desestimó el hecho.

Para los integrantes de los colectivos, quienes conocieron de cerca a Angelita, su asesinato no solo representa un momento de dolor y tristeza; al ser la primera buscadora de personas que es asesinada en el estado, enciende las alarmas entre quienes se dedican a buscar a sus seres queridos desaparecidos.

Fernando Ocegueda Flores, presidente del Colectivo Unidos por los Desaparecidos en Baja California, la primera organización que inició las búsquedas en campo de personas en el año 2008 en la entidad, sostuvo que este asesinato es el primero que se registra en contra de un activista buscador de personas.

“Nosotros en ese tiempo sí recibíamos muchas amenazas, andábamos solos, pero solo fueron amenazas que nos iban a matar por los casos que traíamos, que no nos metiéramos en lugares y total que fueron puras amenazas que no llegaron a culminar en ningún intento de asesinato ni mucho menos, y esta es la primera vez en la historia de Baja California que asesinan a una personas íntegra, a una persona que fue asesinada por la labor que hacía”, resaltó Ocegueda Flores en entrevista con Newsweek Baja California.

Se dijo sorprendido por el asesinato, y resaltó que este tipo de situaciones no se deberían de dar porque la tarea de buscar a las personas desaparecidas es responsabilidad de las autoridades, sin embargo, ante las deficiencias que existen, las familias deciden salir a buscar a sus familiares por su cuenta.

“Nos deja un enorme enojo, y decirles que esto en lugar de amedrentar a los colectivos, vamos a seguir, vamos a seguir presionando, vamos a meternos a donde tengamos, porque la autoridad no hace lo que le toca hacer”, puntualizó el presidente del Colectivo Unidos por los Desaparecidos.

El sepelio de Angelita Meraz ocurrió el miércoles 14 de febrero. Como parte de la ceremonia fúnebre se realizó una caravana para hacer un último recorrido por los lugares que fueron importantes para ella mientras vivió en Tecate. En el lugar se contó con importante operativo de seguridad.

Olivia Márquez González, presidenta del Colectivo de Búsqueda de Baja California, fue una de las activistas que estuvo en ese último adiós de Angelita. A las autoridades estatales les pide que resuelvan el caso, y al presidente que tenga mayor empatía con las familias de las personas desaparecidas.

“Al momento que todos miramos esa declaración del presidente muy molestos todos, la verdad, porque, no sé por qué siempre el presiente da esas declaraciones a la ligera, tratando de minimizar estos actos, y siempre él tiene su respuesta, ya tiene resueltos los casos, como el caso de los estudiantes asesinados que los relacionaba con el consumo de drogas. Es muy indignante”, enfatizó Olivia Márquez.

El asesinato de la activista generó preocupación al interior de los colectivos, ya que las amenazas no son casos aislados, en la entidad hay buscadores y buscadoras de personas desaparecidas que han señalado ser víctimas de amenazas en su contra por la actividad que realizan.

Olivia Márquez compartió que Angelita acudió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel federal para solicitar protección, pero se le negó. Le brindaron protección a nivel estatal, pero el protocolo de protección solo consistió en darle un botón de emergencia.

“Es mentira lo que decía el presidente, de que sí le hablaron y ella nunca contesto. No es cierto. Sí le hablaron y le hablaron dos veces, y las dos veces le negaron la protección”, indicó la activista.

Fiscalía de Baja California echó abajo los dichos de López Obrador sobre el caso

Un día después del asesinato de Angelita Meraz, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el tema en su conferencia mañanera del 9 de febrero. En su respuesta aseguró que ya había una persona detenida por el delito, y dijo que sí se le había dado protección a la activista, pero nunca respondió las llamadas.

“El caso del asesinato de esta compañera nos preocupó y nos llevó a hacer la investigación sobre lo sucedido. Ella tenía una protección de las autoridades locales, ya había manifestado tener amenazas, haber recibido amenazas; incluso había hecho una solicitud acá, al gobierno federal. Se le contestó que sí, no respondió, luego las autoridades locales se hicieron cargo. Tenemos todo. Y ya, se tiene identificado al presunto responsable, y es un asunto que tenemos que ver con calma, no adelantar nada, pero, todo indica que no hay relación con lo que ella hacía, de buscar a una hermana desaparecida en el 2018, que es otro, posiblemente, el motivo”, declaró el López Obrador.

Cuestionada al respecto, la fiscal en Baja California, Ma. Elena Andrade dijo que estaba descartada la teoría de que fuera un asesinato por motivos pasionales, y confirmó que sigue la investigación.

“La teoría de la pareja sentimental hasta este momento fue descartada. Todas las teorías al inicio son válidas, se van revisando, se van analizando, y en ese momento sí existía esa posibilidad, por eso seguramente fue mencionada, sin embargo, en esta etapa, al parecer, esa teoría y por ese lado y por esa persona fue descartada”, comentó la titular de la FGE.

Indicó que la ex pareja sentimental de Angelita acudió a presentarse a la Fiscalía, pero está descartado como posible sospechoso. Asimismo, confirmó que se colocaron mantas provenientes de grupos criminales donde se adjudican la responsabilidad del delito.

“Estamos checando todas las líneas de investigación, no estamos descartando ninguna, inclusive, también, el tema de cárteles, sin embargo, en esta etapa no podemos guiarnos por una manta que se ponga porque puede ser, también, para distraer la investigación. Sí tenemos conocimiento de esa manta que se colocó, pero estamos agotando todos los elementos”, mencionó la fiscal Andrade.

Por último, adelantó que ya hay avances en las investigaciones, así como algunas ubicaciones de los que no pudo dar más información. Comentó que siguen investigando si se trató un homicidio relacionado con su actividad como buscadora. N

Newsweek en español te recomienda: