El grupo mexicano B Drive IT y Engine Core son dos de las empresas relevates del mercado de Tecnologías de la Información (TI) en la región, con presencia en México y Colombia. Para ellas, el talento humano es primordial, por lo que acaban de recibir, por segundo año consecutivo, el reconocimiento de ser de las mejores compañías para trabajar en tecnología, según Best Place To Code 2024, en la categoría ‘Consultoría Global’, la cual se refiere a empresas de outsourcing tecnológico e integración de sistemas con más de 100 desarrolladores.

Las empresas elegidas en este ranking destacan en el desarrollo profesional, lo que significa que han demostrado un fuerte compromiso con el crecimiento y desarrollo continuo de sus colaboradores. Innovación y vanguardia, ya que sus proyectos se caracterizan por ser retadores, desde inteligencia artificial hasta tecnologías emergentes.

Culturas inclusivas, donde la diversidad y la inclusión son valores fundamentales para las compañías. Son gender-friendly, ya que cuentan con políticas de compensación justas y prácticas de alto valor para los empleados. Compensación, donde reconocen el valor de sus colaboradores y se aseguran de que sus esfuerzos y contribuciones sean recompensados de manera justa.

“Más de 2,000 perfiles tecnológicos de BPTC participaron evaluando de forma secreta y confidencial a las empresas que participaron entre septiembre de 2023 y enero de 2024. Por ello, nos llena de orgullo ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar en tecnología por Best Place To Code 2024 en la categoría ‘Consultoría Global’. Esto nos compromete a seguir mejorando cada día”, afirmó Aldo Córdova, Director General del grupo Engine Core y B Drive IT.

Best Place to Code es un programa que identifica y reconoce a las empresas que ofrecen las mejores condiciones de trabajo y carrera para los profesionales de software. La Evaluación a B DRIVE IT y ENGINE CORE es realizada a los colaboradores, o como ellos lo llaman su ‘tribu’, de forma confidencial.

Y Córdova, agregó: “Nuestras empresas comparten valores fundamentales como la transparencia en sus procesos y la toma de decisiones basada en principios sólidos. La creatividad y la innovación son su motor, y se esfuerzan por transmitir esta pasión en cada tarea que emprenden. Impulsan el cambio y la creatividad constante para generar soluciones únicas y disruptivas”.

Este enfoque se basa en el concepto de “TRIBE“, una agrupación social integrada por personas que comparten costumbres, creencias y un mismo propósito. La tribu se ha convertido en un referente de convivencia en la industria, ampliamente estudiada por años por los competidores. En la actualidad, estas organizaciones se enfocan en sus colaboradoras y colaboradores, destacándose como grandes exponentes de madurez relacional entre las personas.

Por otra parte, el grupo mexicano B Drive IT y Engine Core recientemente comenzaron operaciones en Colombia a través de su subsidiria B Core, que se estableció en Bogotá D.C. para dar servicios de Tecnología de la Información (TI) al sector privado, principalmente, así como al sector público. Lo que habla del crecimiento de estas compañías que se fundaron en 2016.

El grupo garantiza los más altos niveles de servicio debido a que cuenta con más de 1,200 ingenieros certificados de las tecnologías más relevantes de la industria, con ello, garantizan los más altos niveles de servicio y calidad total en todas las verticales que implementan, administran y operan para todos sus clientes en la iniciativa pública y privada con soluciones modernas y en constante innovación.

B Drive IT y Engine Core son empresas mexicanas que ofrecen servicios conjuntos mediante la división de verticales y líneas de operación altamente especializadas y certificadas. Asimismo, son partners y socios de negocio de las compañías internacionales más reconocidas del ramo, como Red Hat, Oracle, Avaya, Google, Dell, Xfussion, Pure Storage,, Sophos, Trend Micro e Infoblox. Y además, cuenta con las certificaciones más relevantes de la industria como ISO, NOM, CMMI, TIER.

“Contenido patrocinado”