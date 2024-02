Tijuana.- El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Emilio Rojas Cobian, aseguró que los altos precios en la vivienda no es un tema solo de Tijuana, sino de todas las ciudades que colindan con Estados Unidos.

Entrevistado durante su visita a Tijuana con motivo de la toma de protesta de la mesa directiva del AMPI en esta ciudad, manifestó que esté municipio se caracteriza por el arraigo que tiene con el mercado inmobiliario.

Sobre el incremento de precios en la venta de viviendas, dijo que es porque hay mucha necesidad de adquirir estos espacios, principalmente por la cercanía con Estados Unidos y porque la ciudad se está quedando sin espacios para construir.

“La demanda de esos espacios genera un alza en los precios. Toda la frontera norte de México se está comportando de esa manera, y más que, el crecimiento que está teniendo es sin precedentes. No hay espacios, al contrario, creo que hay que prepararnos para ayudarle a la zona conurbada, no solo a Tijuana sino a toda la zona conurbada a que puedan tener un crecimiento donde no pierda el orden y la sustentabilidad”, refirió Rojas Cobian.

Agregó que esta situación se repite en la zona metropolitana de Nuevo León, además de la zona del Bajío. Resaltó que los compradores prefieren adquirir vivienda cercana al vecino país, aún cuando eso resulte en un mayor costo.

Para el presidente nacional del AMPI el atractivo de Tijuana no solo está en el sector inmobiliario, también, está en el desarrollo de infraestructura, la cercanía con el mercado americano, el cruce fronterizo y la oferta laboral que ofrece.

Al respecto de la construcción de nuevas viviendas, opinó que la mejor opción es construir viviendas verticales porque la vivienda horizontal ya resulta más caro, porque no sólo es la construcción sino también, generar infraestructura de manera horizontal, sin mencionar la instalación de servicios como agua, drenaje y pavimento.

“Creo que el crecimiento vertical resuelve muchísimas cosas. Resuelve movilidad, resuelve infraestructura, resuelve contener ciudades que podamos tener una calidad de vida diferente”, puntualizó. N

