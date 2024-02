Tijuana.- Las muertes de cáncer cervicouterino incrementaron durante el año 2023 en la zona de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito. La Jurisdicción de Salud número 2 dio a conocer que durante el año pasado hubo 33 nuevos casos, mientras que 78 mujeres murieron a consecuencia de este tipo de cáncer.

Eva Gloria Guerrero, responsable del Programa de Prevención y Control de Cáncer en Jurisdicción de Salud número 2, explicó que, en años recientes, han observado que las muertes por cáncer de mama y cáncer cervicouterino han llegado a cifras similares, situación que no era frecuente, ya que las muertes por cáncer cervicouterino solían ser menores. Dijo que el aumento es un indicador que les genera preocupación.

“Estamos observando que están llegando casos de pacientes, de mujeres que se tienen que hospitalizar porque ya traen datos de que ya tienen un tumor, un cáncer cervicouterino, y esto nos alerta, nos alarma y nos preocupa, puesto que es una enfermedad que existen diferentes formas de prevenirla”, destacó Guerrero.

Entre 2021 y 2023 se reportaron 231 defunciones por este tipo de cáncer. Los factores para que se desarrolle esta enfermedad va desde una falta de exámenes como el papanicolaou, y el adoptar medidas preventivas como la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en adolescentes y mujeres jóvenes.

Otros factores tienen que ver con la vida reproductiva de la mujer. Describió que las conductas de riesgo, no usar preservativo, tener múltiples parejas sin usar métodos de protección, tener más de cuatro hijos, iniciar la vida sexual antes de los 17 años, y tener infecciones de transmisión sexual de repetición que no fueron tratadas, son factores de riesgo para desarrollar este tipo de cáncer.

Detalló que el cáncer cervicouterino puede prevenirse al realizarse los exámenes a tiempo, ya que, si se detectan las lesiones precursoras, antes de que se convierta en cáncer, puede ser tratada a tiempo. N

