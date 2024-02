Tijuana.- El subsecretario adjunto de comunicaciones del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, Luis Miranda, negó que, hasta el momento, existan cambios en las leyes migratorias, asimismo, aseguró que se continuará usando la aplicación CBP ONE para tramitar las citas con la intención de conseguir asilo o parole humanitario. También, compartió que históricamente el 80 por ciento de solicitantes de asilo no lo obtienen por no cumplir con todos los requisitos.

“Por lo general, lo que hemos visto, es que un 80 por ciento de los casos de asilo son rechazados históricamente ¿Por qué? Porque el asilo existe para proteger a ciertas categorías protegidas, que pueden sufrir persecuciones específicas, por ejemplo, por género, ideología, y tiene que ser una persecución directa. El asilo, por lo general, no aplica, no funciona y no existe bajo la ley, para personas que están simplemente huyendo o viajando por razones económicas o huyendo únicamente de la violencia generalizada”, indicó el subsecretario Miranda.

Destacó que muchos contrabandistas mienten a la comunidad migrante acerca del proceso de asilo, ya que les indican que pueden aplicar sin motivos o que con el hecho de cruzar de manera irregular a Estados Unidos pueden hacer y no es así. Reiteró que es un proceso con ciertas limitaciones, además, que la cita obtenida con la aplicación CBP ONE no es una cita de asilo, ya que se debe determinar cuál es la situación del solicitante.

Sobre la desaparición de la aplicación del CBP ONE, dijo que no se tiene pensada la eliminación de esta herramienta porque desde que se comenzó a utilizar se incrementó la atención de solicitantes de asilo hasta cuatro veces. Tan solo en 2023 se emitieron 413 mil citas a través de la aplicación, con un tiempo de espera en promedio de hasta 10 semanas.

“Retornamos a lo que es plenamente la aplicación de la Ley Migratoria de Estados Unidos. Bajo esas leyes, jamás ha sido legal cruzar ilegalmente, y las consecuencias de tratar de evadir inspección y de cruzar ilegalmente, incluye la deportación, el retorno a México, también, quedar vetados de poder entrar de cualquier manera durante 5 años o más; perder elegibilidad para los procesos ordenados y legales como son los procesos de parole para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, y para las personas que reinciden, también, el encausamiento criminal ante las cortes de Estados Unidos de América”, enfatizó el subsecretario, Luis Miranda. N

Newsweek en español te recomienda: