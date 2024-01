Está en manos de la Gobernadora Tere Jiménez la fecha de salida de Lorena Martínez al frente del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), declara la aún titular de la instancia, tras publicar un vídeo en redes sociales en el que confirmaba que se suma a las filas de Movimiento Ciudadano.

En entrevista colectiva, la ex priísta afirma ya tener todo listo para poner en marcha el proceso de entrega – recepción, sin embargo, aún está pendiente que la encargada del ejecutivo estatal designe a quién le sucederá en la titularidad del Instituto.

“El día de ayer estuve en una reunión con la gobernadora, tenemos prácticamente todo listo, sólo estamos a la espera de que la gobernadora defina a quién se lo vamos a entregar” respondió a los medios.

De acuerdo con Martínez Rodríguez, esta semana se elegirá a la persona que quedará al frente del IEA, y será entonces cuando se tenga una fecha segura para que deje el cargo en el gobierno estatal.

Sobre MC.

Respecto a sus aspiraciones políticas, la ex alcaldesa de Aguascalientes reconoce que buscará estar en la boleta el próximo 2 de junio, no obstante, aún no se define si será para buscar un escaño en la Cámara de Senadores o en el Congreso de la Unión, tema que, estima, se decidirá el próximo fin de semana.

“Es una invitación formal la que me realizaron y lo único que está en veremos es si participo en la fórmula del Senado o bien, en la lista nacional de diputados federales. El fin de semana me habré de reunir con ellos (MC) y habremos de trazar la ruta que vamos a seguir, la idea es sumar el esfuerzo para poder levantar los más votos posibles” declaró.

Finalmente, la hoy emecista rechaza el haber utilizado al Instituto de Educación como un “trampolín político”, asegurando que las instituciones son más que las personas que las conforman, y garantizando que habrá continuidad en la dependencia próxima a dejar.