A menos de 3 meses del inicio de la edición 2024 de la Feria Nacional de San Marcos, la dirección de mercados del Ayuntamiento de Aguascalientes ya ha iniciado con la renovación de refrendos para todos aquellos comerciantes que quieran brindar sus servicios en esta edición.

El titular de dicha instancia, Israel Díaz García, precisa que el trámite ya está disponible y así permanecerá hasta el próximo 2 de febrero en la “base volcán”, ubicada a un costado de la Plaza de Toros Monumental. Al respecto, se espera la participación de aproximadamente mil 800 comerciantes.

“Va avanzando poco a poco, tienen del 15 de enero al 2 de febrero para refrendar sus permisos. Nosotros sólo estamos refrendando, no estamos creando alguno nuevo, pero ya vamos avanzado para tener la participación de cerca de 1800 comerciantes en puntos como el Jardín de San Marcos, Carranza, M. Ponce, Laureles, etc” declaró.

Se estima que el 80% de los negocios son del giro de alimentos y bebidas, aunque también se cuenta con textiles, artesanías y la comercialización de diferentes productos de emprendedores locales y foráneos.

“Cuidarán” la moral

Los supervisores de esta dependencia municipal también estarán exhortando a todos los comercios a que no exhiban productos como peluches, alimentos o bebidas con figuras consideradas como “obscenas”, pues aunque no está prohibida su comercialización, se buscará que estos no estén al alcance de menores.

“Invitamos a los comerciantes a que no lo hagan, porque reglamentos y mercados va a proceder, entonces los invitamos a que los vendan, no está prohibido, pero que no estén a la vista porque hay niños, hay familias y hay que evitarlo. Entonces la recomendación es que lo tengan guardado y si se lo piden, lo venden” exhortó