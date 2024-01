La cantante irlandesa Sinead O’Connor, quien falleció en julio pasado a los 56 años, murió “por causas naturales”, según una investigación judicial, cuyas conclusiones se hicieron públicas este martes 9 de enero en Londres.

La artista era conocida por sus canciones apasionadas, pero también se identificó por distintas polémicas a lo largo de su carrera que incluyó una denuncia por abusos sexuales en la iglesia católica. A O’Connor, que adquirió gran fama con su canción “Nothing compares 2 U”, en 1990, la policía la encontró inconsciente el 26 de julio en su casa en el sureste de Londres.

En un comunicado, el tribunal de Southwark, al sur de Londres, encargado de la investigación sobre la muerte de la cantante, confirmó que “la señora O’Connor falleció por causas naturales”.

Su muerte provocó una avalancha de homenajes en Irlanda y en todo el mundo. La cantante fue enterrada cerca de Dublín, tras una procesión fúnebre frente al paseo marítimo de Bray, una pequeña ciudad al sur de la capital, donde vivió durante 15 años.

O’Connor, que en 2018 anunció su conversión al islam, dio que hablar también por una serie de polémicas. La artista contó que fue maltratada por su madre durante su infancia. Y criticó enérgicamente a la Iglesia católica, a la que acusaba de no haber protegido a los niños víctimas de abusos sexuales por parte de religiosos.

ANTES DE MORIR POR CAUSAS NATURALES, SINEAD O’CONNOR PREPARABA UN NUEVO ÁLBUM

En 1992, rompió ante una televisión norteamericana un retrato del papa Juan Pablo II. Siete años después, protagonizó otra polémica cuando una iglesia irlandesa disidente la ordenó sacerdotisa.

La cantante fue desapareciendo después poco a poco de la actualidad, aunque en 2005 regresó con su álbum de reggae Throw Down Your Arms. Lo anterior, tras haber vivido un periodo en Jamaica y haberse acercado a las creencias rastafaris.

En los últimos años se mostró activa en redes sociales, amenazando a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia. Además de hablar de sus problemas de salud física y mental e incluso de sus pensamientos suicidas.

Según sus agentes, antes de morir estaba terminando un nuevo álbum. También preparaba una gira y planeaba llevar a las pantallas su autobiografía, Rememberings, un libro publicado en 2021.

A lo largo de una carrera que alcanzó su apogeo en los años 1990, la cantante, reconocible por su cabeza rapada, sacó 10 álbumes en solitario, desde The Lion and the Cobra (1987) hasta I’m Not Bossy, I’m the Boss en 2014. N