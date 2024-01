Los cerca de 1,500 trabajadores del Hospital Hidalgo no cuentan con una vacuna contra el COVID 19 actualizada, señala el secretario general de su sindicato, Francisco Araiza, quien adelanta que en los próximos días estará planteando a las autoridades la necesidad de que se aplique cualquiera de los biológicos, principalmente a personal médico y de enfermería.

De acuerdo con el líder sindical, la última dosis que se le aplicó a los trabajadores fue el año pasado, no obstante, fue hasta diciembre que llegaron a México las vacunas que protegen contra las nuevas variantes del virus de la enfermedad, por lo que considera esencial que se vuelva a priorizar a los trabajadores del sector salud en la estrategia de vacunación.

“Ahora ya no estamos cubiertos, la nueva dosis no se nos ha aplicado y la estamos solicitando porque la última fue hace un año y sabemos que las vacunas tienen temporalidad, entonces realmente ahorita ya no estamos protegidos” refirió.

Son 1,100 los trabajadores basificados, más los aproximadamente 400 suplentes, quienes requerirían ser vacunados, pues según Araiza, de nada serviría que sólo se le aplique a un sector, ya que esto no generaría la inmunidad deseada en todos los trabajadores del nosocomio estatal.

El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo (SUTCHMH) destaca que el COVID 19 no se ha agravado en comparación con años anteriores; de hecho, precisa, son otras las enfermedades respiratorias las que vuelven a ganar terreno, por lo que hace un llamado a la ciudadanía a seguirse cuidando, al menos mientras continúan las bajas temperaturas.

“Realmente no ha sido un tema que se nos haya complicado, de hecho ha habido más influenza y aún así no es algo que nos haya desbordado las instalaciones, pero hay que estar prevenidos” concluyó.