Las memorias póstumas de Lisa Marie Presley, la única hija de la leyenda del rock’n’roll Elvis Presley, saldrán a la venta el próximo 15 de octubre, anunciaron este jueves 11 de enero su hija Riley Keough y la editorial Random House. Keough calificó la obra como “memorias crudas y fascinantes”.

“Antes de su muerte en 2023, (Lisa Marie Presley) había estado trabajando durante años en unas memorias crudas, fascinantes y únicas, grabando incontables horas de una vulnerabilidad impresionante, que finalmente fueron plasmadas en papel por su hija, Riley Keough”, dijo el sitio web del libro.

OCHO TRADUCCIONES DE LAS MEMORIAS DE LISA MARIE PRESLEY

“Me siento honrada de contribuir al lanzamiento del libro de mi madre”, fallecida en enero de 2023 a los 54 años, anunció en Instagram su hija, la actriz estadounidense Riley Keough, conocida por sus papeles en la película “Mad Max: Furia en el camino” y la serie “Daisy Jones and the Six”.

Lisa Marie Presley fue una cantante y compositora que nació en Memphis y se crió en Graceland como la única hija de Elvis y Priscilla Presley. Lanzó tres álbumes de estudio a lo largo de su carrera musical: To Whom It May Concern, Now What y Storm & Grace, el primero de los cuales fue certificado oro.

El libro también se publicará en traducción en ocho idiomas adicionales, incluyendo: español por Penguin Random House Grupo Editorial; alemán por Penguin Verlag; portugués (Brasil) por Rocco; holandés por Spectrum Life; finlandés por Johnny Kniga; francés por JC Lattes; polaco por Marginesy, y estonio por Tanapaev.

SIN EL ÉXITO DE ELVIS

Hija única de Elvis y Priscilla Presley, que se divorciaron en 1973, Lisa Marie Presley siguió una carrera musical, sin alcanzar el éxito del “Rey” Elvis. Sufría adicción a los opiáceos y analgésicos, y no ocultaba su vulnerabilidad.

Su muerte, hace un año, que se debió según la autopsia a complicaciones relacionadas con una operación quirúrgica para perder peso, provocó una oleada de homenajes del mundo del espectáculo estadounidense.

Lisa Marie Presley era la heredera de la casa familiar y de la finca de Graceland, en Memphis, Estados Unidos, que se ha convertido en lugar de peregrinación y devoción para los fans de Elvis que acuden a visitar su tumba. Según los medios de comunicación estadounidenses, Riley Keough se ha convertido a su vez en la heredera.

La familia Presley ha vuelto a la luz pública tras la película “Elvis” (2022), de Baz Luhrmann, más recientemente por la película “Priscilla”, de la directora Sofia Coppola, y ahora con las memorias de Lisa Marie. N

