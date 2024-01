El cambio de administración en el Ayuntamiento de Cuencamé, en el 2022, inició con el despido de más de 300 empleados sin previo aviso ni oportunidad de demostrar sus habilidades. Bajo el lema “cambio de gobierno, cambio de camisetas”, los afectados ni siquiera pudieron ingresar a sus oficinas al inicio de la nueva gestión.

Parte de los afectados acudieron al Congreso del Estado para solicitar, una vez más, el apoyo de los legisladores y la Comisión de Responsabilidades. Ahí, la señora María Quintana, una de las despedidas, denunció la injusticia del despido, alegando que no se les dio la oportunidad de mostrar sus capacidades.

Entre los afectados se encuentran mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad, quienes enfrentan complicaciones económicas y de salud debido a la abrupta situación.

Sobre el caso, Miguel Bermúdez, subsecretario del Trabajo y Previsión Social, informó que, desde hace meses, han buscado un acuerdo a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador, sin embargo, las partes involucradas no han llegado a la conciliación.

El tema de las liquidaciones está siendo tratado ante el Tribunal Burocrático, quedando en manos del Poder Judicial, por lo que dijo desconocer la cantidad exacta que se ha generado por este concepto a más de 300 ex trabajadores.

Bermúdez mencionó que se está revisando el presupuesto de Cuencamé, subrayando la obligación de cumplir, ya sea por la vía legal o mediante la conciliación.

