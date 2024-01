600 pesos más costarán este 2024 las cuotas de inscripción al nuevo semestre en el Instituto Tecnológico de Durango (ITD), estudiantes inconformes realizaron la toma de las instalaciones solicitando el dialogo para detener el aumento.

Christian Arrieta, presidente de la Sociedad de Alumnos, consideró que es un aumento excesivo, que no tiene precedentes en la institución educativa, y que, sobre todo, aumenta la posibilidad de deserción escolar debido a la complicada situación financiera de la mayoría de los estudiantes del “Tecno”.

Refirió que el semestre anterior la cuota fue de 3 mil pesos, ahora serán 3 mil 600 bajo el argumento de la directiva de que deben solventar gastos de vigilantes, maestros, cuidado de áreas verdes, así como el pago de agua potable y energía eléctrica, entre otros.

Además, señaló que la institución afirma que, debido a la baja de matrícula, con una disminución considerable de estudiantes, hay menos ingreso de dinero, mientras que los gastos de mantenimiento y administrativos continúan sin decremento.

“Creemos que no es culpa de los estudiantes, y quieren que nosotros solventemos este problema cuando no nos corresponde”, consideró.

El líder estudiantil mencionó que, mediante una campaña de descuentos impulsada por la sociedad de alumnos, se han acercado cerca de 800 estudiantes que buscan un apoyo para no pagar la totalidad de cuotas de inscripción en el ITD.

Incluso, dijo, hay quienes están solicitando se vuelva a reactivar la campaña, pues de no obtener un descuento les será imposible continuar con sus estudios.

Los estudiantes del Instituto Tecnológico de Durango mantienen dialogo con la directiva encabezada por Guillermo de Anda Rodríguez, a quien le han solicitado reflexionar el incremento, y poderlo disminuir, e incluso eliminar, para no generar que jóvenes dejen sus estudios profesionales por falta de recursos económicos.

“Nosotros pedimos que no haya aumento, de haberlo, que sea simbólico, y nos asegure que ningún estudiante se quedará fuera del ITD”, finalizó.

