El incremento al salario mínimo, la histórica cantidad de remesas que llegaron a México, los programas sociales y una inflación más baja, son responsables de que la “cuesta de enero” de este 2024 sea menos fuerte para el bolsillo de las familias, explica la presidenta del Colegio de Economistas, Dafne Viramontes.

De acuerdo con el INEGI, la inflación cerró 2023 con una tasa de 4.66 por ciento anual, casi 3 puntos porcentuales abajo del 7.28 por ciento de 2022, índice que, aunque es benéfico para los mexicanos, no significa que vaya a ser un mes de enero sencillo para la economía familiar.

“Esto no quiere decir que no vamos a tener que enfrentar la cuesta de enero, siempre es el mes más complicado sobre todo porque no tenemos una cultura financiera del ahorro” explicó.

La economista señala que es común que el ciudadano promedio gaste todos o gran parte de sus ingresos y prestaciones recibidas en diciembre, lo que complica el pago de gastos básicos y deudas el primer mes del año, a lo cual, se le suman las necesidades por el regreso a clases.

Recomendaciones.

En ese sentido, desde este colegio de especialistas se emiten las siguientes recomendaciones para afrontar esta temporada de mejor manera:

● Llevar un registro de ingresos y gastos.

● Establecer prioridades en deudas.

● Evitar el pago mínimo de las tarjetas de crédito.

● Cuidar gastos hormiga (servicios de streaming, comida, ocio, etc).

● Aprovechar promociones en pago de agua, predial, etc.

● Comparar casas de empeño en caso de acudir a estos establecimientos.

Respecto al último punto, se recomienda extremar precauciones, pues se estima que entre el 10 y 35 por ciento de las casas de empeño existentes en el país, no están debidamente registradas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).

Para consultar las casas de empeño que se encuentran registradas puede ingresar al siguiente enlace.