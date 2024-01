La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Baja California, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, expresó que, se hará una denuncia en contra del precandidato a la alcaldía de Tijuana, Érik “Terrible” Morales por publicar en la ciudad de Tijuana fotos con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, debido a que es considerado como actos anticipados de campaña.

En el restaurante La Diferencia en zona río Tijuana, señaló que, existen muchas denuncias en contra del ex-boxeador donde reiteró en varias ocasiones que realizar ese tipo de publicidad es ilegal, ya que también está prohibido el uso de fotografías con el actual mandatario de México siendo aún aspirante para las futuras elecciones.

Del mismo modo, el actual dirigente estatal del PAN en Baja California, Mario Osuna, mencionó que, las estrategias de Érik Morales son el “clásico estilo de Morena”, ya que se utilizan recursos públicos, además de violentar a la ley, resaltando que, es el mismo procedimiento que han seguido las “corcholatas” en las precampañas.

Ante las posibles salidas de representantes del Partido Revolucionario Institucional, así como del Partido Acción Nacional a otras entidades de interés público, Mario Osuna, comentó que, no hay que descartar que eso no suceda, ya que hay políticos que tiene claro sus convicciones y sus principios y hay quienes no, señalando que, existen personas que están dentro de los partidos principalmente por intereses personales.

En ese sentido, explicó que, desde el año pasado se ha estado advirtiendo que la salida de los representantes en los partidos políticos, se debe a una operación que se realiza desde el estado para debilitar a la oposición a través de la integración de los representantes en los nuevos partidos en Baja California y así lograr dividir el voto de los partidos que forma parte de la oposición.

“No se puede descartar nada, es una operación que la tenemos muy clara que por parte del estado se está implementando con nombre y apellido y obviamente son de quienes conocieron en su momento la vida interna en el caso de Acción Nacional”, aseveró Mario Osuna.

La presidenta del PRI en Baja California Guadalupe Gutiérrez resaltó que, los partidos políticos de la oposición están constituidos entre hombres y mujeres libres y si algún día algún representante decide salirse, está en su derecho, aunque puntualizó que, “está muy clara la convicción” N

