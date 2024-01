A menos de 10 meses de que concluya su tercer periodo como Presidente Municipal de Jesús María, y sin que se haya registrado en el proceso interno de su partido para contender en el próximo proceso electoral, el panista José Antonio Arámbula adelanta que buscará seguir desempeñando algún cargo público.

En entrevista colectiva, Arámbula López afirma que no tiene pensado jubilarse pronto “y de algo tiene que seguir viviendo”, por lo que una vez que concluya su administración municipal, tocará puertas en los distintos niveles de la administración pública.

“Yo me considero un político de carrera, un político de experiencia, un político que se ha dedicado desde hace muchos años a esto y que cuando termine mi función, de algo tengo que vivir, entonces seguiré pidiendo chamba, porque lo que he cobrado hasta ahorita no me da para vivir el resto de mi vida, tengo que seguir trabajando” declaró.

A la par, el edil se dice abierto a cualquier cargo, adelantando que bien podría ser el gobierno estatal con Tere Jiménez, e incluso en el federal, en caso de que Xóchitl Gálvez gane la presidencia el próximo 2 de junio.

“A los que estamos en la política siempre nos gustaría ir subiendo, pero yo no le hago el feo a ninguno. Mientras me inviten, yo invitaré la invitación de Tere, de Xóchitl, de la gente misma que me invite a ocupar otro puesto” adelantó.

Será el 15 de octubre cuando concluya la actual gestión municipal de Toño Arámbula, quien fue alcalde por primera vez de 2014 a 2016, después de 2019 a 2021, para reelegirse en su actual periodo hasta 2024.

Anteriormente, el ingeniero de profesión también fue diputado federal por el distrito 1 y diputado local por el distrito 13.