El guitarrista, cantante y compositor de rock y blues británico Eric Clapton regresa a México por segunda vez y será el próximo 3 de octubre cuando se presente en el Foro Sol, informó Ocesa este miércoles 24 de enero.

La primera vez de Eric Clapton en tierras mexicanas fue en el 2001 con el Reptile World Tour. Los boletos para esta nueva presentación estarán disponibles a partir del miércoles 31 de enero a las 2:00 de la tarde durante la preventa para usuarios Citibanamex, posteriormente, el jueves 1 de febrero iniciará la venta general en la taquilla del Foro Sol y vía electrónica.

ERIC CLAPTON TENDRÁ INVITADO ESPECIAL EN SU CONCIERTO DE MÉXICO

El invitado especial de Eric Clapton será Gary Clark Jr., ganador de 4 premios Grammy, un cantante, guitarrista y compositor estadounidense que pisó los escenarios del Vive Latino en 2022 y al que la revista Rolling Stone denominó como “el futuro” del rock y blues a nivel internacional.

El cantante obtuvo mucho éxito por haber grabado Come Together de The Beatles para la película Justice League de Zack Snyder. Su álbum This Land ganó el Grammy al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo con el emblemático sencillo Dirty Dishes Blues, el cual está impregnado de tradición, y Pearl Cadillac, que recibió críticas positivas y reconocimiento.

CLAPTON, UNO DE LOS ARTISTAS MÁS INFLUYENTES DE LA HISTORIA

Eric Patrick Clapton es reconocido por su magistral habilidad con la guitarra eléctrica, en concreto con su Stratocaster.2 Apodado Slowhand,​ desde su época en The Yardbirds, y God en su época con Cream, es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll por partida triple: como miembro de The Yardbirds y de Cream y por su carrera como solista. En opinión de muchos críticos, ha sido uno de los artistas más respetados e influyentes de la historia.

Aparece en el puesto número 2 de la lista de Los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone​ y en el puesto número 55 de su especial Inmortales: los 100 artistas más grandes de todos los tiempos. Además, en 2005 la revista Guitar World incluyó cinco de sus canciones entre los mejores solos de guitarra de todos los tiempos.

POR GAZA

En diciembre pasado, Eric Clapton realizó la grabación de un concierto en Londres, con el título Para salvar a un niño. En auxilio de la niñez de Gaza, la transmisión especial se hizo en Reino Unido, Europa y Norteamérica. El espectáculo también se visualizó en 18 en diferentes países de Asia. N

