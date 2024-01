Graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y con maestría en Ciudades y Urbanismo en el Instituto de Arquitectura avanzada de Cataluña en Barcelona, España, Gaby Osorio es fuerte aspirante a competir por la alcaldía de Tlalpan, basada en su conocimiento de la demarcación, lo que refrenda al hacer un diagnóstico sobre la necesidades de la región:

“En estos años no hemos abandonado el territorio de Tlalpan, no hemos dejado de construir organización con los distintos sectores sociales. Y la gente eso lo reconoce y lo valora porque nuestro trabajo no ha sido intermitente, no ha sido de algunos meses, si no que ha sido permanente. Para nosotros hablar del pueblo no son solo cuestiones de tiempos electorales, y que es cuando a todo mundo se le pone de moda hablar de mujeres o de diversidad sexual, por el contrario para mi son convicciones que tenemos y que desde hace varios años hemos planteado”.

Fundadora de Morena y tlalpense desde su infancia, Gaby Osorio afirma que la alcaldía de Tlalpan “está conformada por varios Tlalpan por así decirlo, ya que es muy distinto lo que sucede en la zona de los pueblos originarios, que además colindan con el estado de Morelos y que tienen la reserva o el suelo de conservación y donde los principales temas son la tala de árboles, y la inseguridad, el crecimiento de la mancha urbana, los asentamientos irregulares, o sea que es una zona que requiere un proyecto más que programa, un proyecto integral para poder atenderla eficazmente”.

LAS ENCUESTAS

Lo anterior viene a colación por los resultados del más reciente sondeo realizado en Tlalpan, en la cual Gaby Osorio encabeza preferencias en la categoría “Reconocimiento y percepción de personajes”, situándose en un 57 por ciento, y Alfa González, actual alcaldesa está a cinco puntos porcentuales de la aspirante morenista, quien fue diputada por el partido guinda en el Congreso de la Ciudad de México de 2018 a 2021 por el distrito 16 local.

Con respecto a la categoría de “Conocimiento de la alcaldía”, Gaby Osorio está a diez puntos porcentuales por encima de la también morenista Xóchitl Bravo, y a 15 de Carlos Ulloa, militante también del partido guinda.

GABY OSORIO Y SU MILITANCIA EN MORENA

Militante de Morena desde su fundación Osorio ha llamado a incluir a niños y jóvenes en las decisiones de la alcaldía. Como diputada impulsó programas de Derechos Culturales, formando parte además como legisladora de Comisiones como las de Participación Ciudadana, Igualdad de Género, Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes.

En la encuesta levantada por la casa Buendía & Márquez, entre el 18 y el 23 de diciembre pasado, con entrevistas presenciales a 600 personas en sus domicilios, en la categoría “¿Y cuál es su opinión sobre ___? ¿Buena o mala?”, las opiniones positivas sobre Gaby Osorio determinaron un 33 por ciento en tanto que la alcaldesa Alfa González alcanzó un 26 por ciento.

En lo que respecta a otras zonas del Tlalpan, Gaby Osorio añade, que “tenemos también el Ajusco medio que son todos los pedregales, Como los de San Nicolás, Cultura maya, o sea toda la zona que está arriba de Six Flags, de Tizimín a Yocalpetén por mencionar algunas zonas que también, padecen el problema de la falta de agua, la inseguridad, problemas en la cuestión del transporte público. El sábado pasado, la doctora Claudia Sheinbaum se comprometió a emprender junto con Clara Brugada, la línea de cablebús que está pendiente en esta zona”.

También cita la problemática en colonias como Villa Coapa, donde señala que el crecimiento inmobiliario indiscriminado y la proliferación de bares y chelerías son un problema.

LA 4T Y LOS PROYECTOS INNOVADORES

La Cuarta transformación, sentencia Osorio, viene a generar proyectos innovadores, trascendentales que vengan a transformar la vida de las personas. Eso no se hace únicamente atendiendo los servicios urbanos básicos, se hace con proyectos sociales, culturales, integrales y eso obviamente no se ha visto con esta administración que tenemos actual de Alfa González, del PRIANPRD, porque ha sido una administración ineficiente, indiferente”.

Sobre el inminente proceso de encuestas para la elección de la o el candidato a presidir los esfuerzos de Morena para competir por la alcaldía de Tlalpan, Gaby Osorio dice que “confiamos en que Morena esté llevando a cabo un proceso transparente, incluyente y democrático, donde todos los actores que estamos aspirando y que tenemos el legítimo derecho de hacerlo, podamos vernos reflejados en los resultados que de manera contundente el pueblo debe decidir, o sea, esa es nuestra postura: que sea el pueblo como se hizo a nivel nacional, como se hizo en la Ciudad de México, y que ahora se haga en las alcaldías. Y qué bueno que Morena está siendo un ejemplo frente a la oposición de cómo se seleccionan a sus precandidatas y precandidatos. Esperemos que en las alcaldías sea esa misma ruta porque es lo que nosotras estamos esperando, que se defina de manera democrática, que se respeten las encuestas, que son el resultado que la gente quiere y al final gobernamos para la gente”.