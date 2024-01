La Guardia Civil de Jesús María ejerce sus funciones mientras continúa su preparación, explica el Presidente Municipal de dicha demarcación, Antonio Arámbula López, quien detalla que 6 de sus 8 horas laborales diarias las dedican a capacitaciones enfocadas a formación personal, física y técnica, mientras que las 2 horas restantes son para labores en las calles.

A partir de ello, se ha presentado la baja de 2 elementos que, según el alcalde, no han podido con la exigencia y disciplina requerida. No obstante, si no se presentan más bajas, esta generación podrá dedicarse de lleno al trabajo de campo el próximo mes.

“Empezamos con 22, tienen una estricta disciplina y ya son 20, lo que quiere decir que solitos se van cerniendo los que van aguantando y los que no, pero espero para febrero terminar con esta primera generación en su formación” declaró.

Para marzo, si no se plantean cambios en la estrategia, se lanzaría la convocatoria para que hasta 25 personas más se sumen a las filas de estas fuerzas del órden, que se puntualiza, pueden ejercer prácticamente cualquier función policial, menos portar armas y poner a disposición de las autoridades a un presunto infractor.

“No pueden presentar a un detenido, los de la Guardia Municipal tienen que entregárselo a un policía para que el policía lo presente y tampoco pueden andar armados, esas son básicamente las diferencias. Van a tener una formación diferente, un destacamento diferente, pero prácticamente pueden detener en robo, en riña, en faltas administrativas y en cosas pequeñas desde tirar basura en la calle” complementó.

Finalmente, Arámbula López comenta que es muy pronto para que se note el trabajo de esta corporación en la seguridad pública, pero confía en que, en los próximos meses, las estadísticas de incidencia delictiva respalden su trabajo.