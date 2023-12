El virus de la influenza sigue presentándose en Aguascalientes, advirtió el titular del Instituto de Servicios de Salud del Estado (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán. Por ello, el galeno invitó a la población a seguir varias recomendaciones para la temporada invernal.

En entrevista, el funcionario señaló que se siguen presentando casos de influenza en la entidad. Sin embargo, apuntó que todos los pacientes han presentado un cuadro estable.

De igual manera, señaló que la influenza y otras enfermedades como el Covid-19 siguen bajo control, ya que no se han registrado defunciones ni hospitalizaciones que requieran un tratamiento adicional.

“Hay ahorita 70 casos identificados de influenza, hay once hospitalizados, pero todos en buenas condiciones, no tenemos ningún problema en cuanto a eso”, dijo. “Ha habido muy buena aceptación, la vacuna de influenza está siendo bien aceptada, han habido un poco de resistencias a la vacuna de Covid-19, afortunadamente estamos ya en una etapa endémica, no nos preocupa tanto, sobre todo porque no tenemos hospitalizados o defunciones”.

Respecto al resto de las enfermedades respiratorias propias de la temporada, Galaviz Tristán recomendó a la población no automedicarse, ya que, en la actualidad, los síntomas de gripa pueden confundirse con virus más agresivos, como el virus sincitial respiratorio.

“Hay que utilizar medicamentos solo bajo la prescripción médica. También es importante comentar que las enfermedades respiratorias dejaron de ser una simple gripa, pueden ser un problema viral importante y siempre requiere de la valoración médica. La recomendación más importante es no automedicarse”.

Cabe recordar que, desde el 16 de octubre, inició la campaña de vacunación contra la influenza en Aguascalientes. El biológico se aplica principalmente a adultos mayores de 60 años, niños de 4 a 6 años, y personas con enfermedades crónicas.

La vacuna contra la influenza es universal, por lo que puede solicitarse en cualquier centro médico.

Recomendaciones

Ante la prevalencia de las bajas temperaturas en el estado, el ISSEA emitió otras recomendaciones para cuidar de la salud. Algunas de ellas son:

1. Evitar cambios bruscos de temperatura.

2. Usar ropa adecuada a la temperatura.

3. Comer frutas de temporada ricas en vitamina C y beber abundantes líquidos.

4. Vacunarse contra la influenza, especialmente si se pertenece a un grupo vulnerable.

5. En caso de presentar un cuadro respiratorio, usar cubrebocas, no saludar de beso ni de mano, y recurrir al estornudo de etiqueta.

6. Si se está enfermo, no medicarse y acudir al Centro de Salud más cercano.

7. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.

La prevención es clave para mantener una vida saludable durante la temporada de frío, por lo que, mediante sencillas acciones, pero efectivas, es posible marcar la diferencia para protegernos de los virus que afectan las vías respiratorias.