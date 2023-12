En la época decembrina se pueden desencadenar una serie de emociones que resultan complejas de sobrellevar, por lo que suele presentarse la “Depresión Navideña”, que se puede prevenir realizando actividades lúdicas, recreativas o de acompañamiento que mantengan ocupadas a las personas.

Lo anterior comentó el Coordinador del Centro Comunitario “Colibrí”, Daniel Luna, quien recordó que en los últimos años la salud y bienestar psicológico han resultado un tema de gran valor para las comunidades y personas, pues muchas organizaciones le han puesto énfasis a programas, estrategias y acciones que permiten una sociedad en bienestar.

Sin embargo, dijo que en estas fechas suele presentarse la llamada “Depresión Navideña”, que es caracterizada por un periodo de tristeza constante volviéndose en un estado depresivo temporal, misma que se define como ‘’Trastorno depresivo estacional’’, por la aparición de síntomas como la tristeza, el insomnio, el mal humor o la ansiedad.

Precisó que se estima que en promedio el 7% de la población puede presentar síntomas relacionados iniciado el otoño y que se puede alargar hasta fin de año al pasar las celebraciones navideñas.

Daniel Luna afirmó que una de las caudas más frecuentes de la Depresión Navideña, son las “experiencias pasadas no gratificantes”, ya que muchas veces la navidad resulta un constate de reuniones familiares y estas pueden resultan no satisfactorios o no gratas.

Por lo que las experiencias no han sido favorables, pueden traer recuerdos que lleven a las personas a sobrevalorar o repensar muchas situaciones y circunstancias, abundó.

También por la ausencia de un ser querido, ya que cuando hay una falta de alguien de la familia, aparece con fuerza ese recuerdo, una emoción de dolor por la pérdida, y en ocasiones puede ocurrir síntomas de un duelo no tratado psicológicamente.

Otra causa puede ser el estrés, recalcó Daniel Luna, pues la carga de hacer regalos, preparar las cenas/comidas, tener todo preparado, volcarse en los demás para que estén bien y a gusto, supone un alto nivel de estrés que si no está bien gestionado puede desembocar en una sintomatología ansiosa provocando un alto malestar.

“Asimismo la soledad es otro factor a tomar en cuenta, porque el estar solo o quedarse solo, el no poder estar con la familia en estas fechas hace que aparezca esta sensación de apatía y tristeza durante las festividades”, expresó.

Por su parte, el director general del Centro Universitario del Pacifico, Antonio Jimenzó Luna, recomendó a las personas que atraviesan por algún periodo de depresión, encontrar alguna actividad recreativa que les ayude a enfocarse, por ejemplo, leer un libro, jardinería, pintar, ver películas, entre otras.

De igual forma Generar actividades altruistas o involucrarse en ellas, recurrir a organizaciones religiosas o de apoyo comunitario y mantener el contacto emocional, este puede ser a través de grupos de apoyo de familiares, amigos, vecinos o plataformas virtuales dedicadas a ello, así mismo líneas de ayuda como la Línea de la Vida 01800 911 2000

Jiménez Luna destacó que la actividad física, caminar o practicar un tipo de recreación que implique movimiento como bailar, yoga, etc. al menos 15 minutos al día va a hacer puede hacer la diferencia en nuestro humor.

“Crear nuevas tradiciones navideñas con un significado, resignificar es dar un nuevo comienzo y una perspectiva diferente al periodo navideño, no anular o no permitirse sentir las emociones, reconocerlas es importante, abrazar la tristeza y darle su tiempo, y replantearla”, concluyó. N

Newsweek en Español te recomienda también estas notas: