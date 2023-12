En esta temporada navideña y año nuevo, autoridades y profesionales de la salud lanzaron una advertencia sobre el uso de artefactos de pólvora por parte de niños, señalando que pueden resultar en quemaduras graves o amputaciones.

El director del Hospital Municipal del Niño, Marco Antonio Aguilar Martínez, destacó que cualquier artefacto de pólvora, sin importar su tamaño, tiene el potencial de causar daños a los menores, incluyendo pequeños dispositivos como las conocidas “brujitas” o “luces de bengala”.

Aunque no se han reportado incidentes hasta ahora, recordó accidentes previos donde niños han perdido extremidades, como una mano o un dedo debido al mal manejo de la pólvora.

La responsabilidad, dijo, recae en los padres de familia durante esta temporada decembrina, a quienes instó a evitar que sus hijos tengan acceso a cualquier tipo de artefacto pirotécnico. Puntualizó en que los niños no poseen las habilidades necesarias para manipular estos dispositivos de manera segura, y su mal uso puede derivar en consecuencias graves.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social señaló, a través de un comunicado, que el mal uso de los artefactos de pólvora puede causar daños en músculos, piel, huesos e incluso conllevan pérdida de dedos o brazos.

En conclusión, la petición para los padres de familia es hacer conciencia sobre el riesgo que implica que niñas y niños tengan en sus manos juegos pirotécnicos, ya que no tienen las habilidades para utilizarlos y su mal manejo puede derivar en daños en músculos, piel o deformaciones faciales.

De igual manera, alertan sobre los peligros que significan los retos en redes sociales, donde se invita a niños y adolescentes a usar productos inflamables, pirotecnia o fogatas.

