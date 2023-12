El proyecto hídrico que busca llevar agua de la presa Plutarco Elías Calles a otros municipios de Aguascalientes, entre ellos la capital, llegará hasta el cabildo de la ciudad para su análisis y en su caso, aprobación. Este plan hídrico requerirá una inversión de 7 mil millones de pesos, que se pagarán en un periodo de 20 años, a través de una Asociación Público Privada (APP).

José de Jesús Altamira Acosta, diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, recordó que este proyecto ya se aprobó por parte del Congreso de Aguascalientes, por lo que ahora se espera la realización de los primeros trámites para su arranque. El primer paso es que el plan se discuta en el Cabildo de Aguascalientes y en el Consejo del Inagua para su aprobación.

“Le faltan muchos procedimientos, como el tema de ingresarlo a Hacienda, pero se va a rebotar si no se manifiestan las autorizaciones del Cabildo, que no las vi, en el documento no viene si el Cabildo ya lo autorizó, también falta el tema del consejo por parte del Inagua”, dijo en entrevista.