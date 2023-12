Para el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, C.P. Roberto Lyle Fritch, resultaron una sorpresa las declaraciones hechas por el secretario de Hacienda, en cuanto a que el sector empresarial no ha ejercido recursos otorgados a través del Fideicomiso Empresarial (FIDEM), ya que como él mismo sabe, estos recursos no han sido recibidos a la fecha.

Roberto Lyle Fritch, externó sentir confusión ante las declaraciones del secretario de hacienda, pues aseguró que él mismo debe tener conocimiento de la situación debido a que la Secretaría de Hacienda es parte del FIDEM y participan con voz y voto.

Refirió que los proyectos votados del nuevo FIDEM, han sido aprobados por la Secretaría de Hacienda y que, si bien es cierto que hay fondos retenidos, existen proyectos aprobados y que no han avanzado debido a que no se han podido ejercer dichos recursos, recursos que apoyan proyectos en 3 modalidades, como son el fortalecimiento a las Empresas Mipymes con 40%, a Programas de Promoción a la Inversión y a la Exportación con el 20% y a proyectos estratégicos con el 40% respectivamente.

Agregó que el FIDEM, tiene reglas de operación muy claras, que existe un secretario técnico y un secretario ejecutivo que son ajenos al sector empresarial y son quienes están a cargo de dar cumplimiento a esas reglas.

Asimismo, el FIDEM, cuenta con un comité técnico donde están integradas diferentes secretarías gubernamentales, entre ellas Hacienda y Economía, junto con el sector empresarial, quienes en conjunto son responsables de votar los proyectos presentados.

Refirió que, si no se ha ejercido el recurso, es porque el fondo no ha llegado a los solicitantes del mismo; “los extrañados somos nosotros, no se a utilizado el recurso porque no nos lo han entregado”, afirmó el presidente del Consejo de Desarrollo de Tijuana, Roberto Lyle Fritch.

Los recursos de FIDEM y sus proyectos son auditados año con año y siempre han sido aprobadas las cuentas públicas en el pasado, además de estar siempre sujetos de revisión por transparencia. N

