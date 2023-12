En días pasados, la Fiscalía de Aguascalientes logró capturar a once integrantes de un grupo criminal en el municipio de San Francisco de los Romo. El hecho detonó una serie de ataques en varios ayuntamientos. Por su parte, la Policía Estatal promete que no se permitirá el crecimiento de estos grupos en la entidad.

Los eventos comenzaron el pasado 15 de diciembre, cuando agentes de la Fiscalía estatal capturaron a once personas (ocho hombres y tres mujeres) en el municipio de San Francisco de los Romo, por estar relacionadas con un grupo criminal. Los detenidos también son señalados de participar en varios delitos de alto impacto.

El aseguramiento de esta célula desató una serie de hechos violentos en los ayuntamientos de San Francisco de los Romo, San José de Gracia, Calvillo y Aguascalientes, los cuales, terminaron con un saldo de tres muertos y tres heridos.

Un día después, se localizó una manta con un mensaje dirigido a los altos mandos de la Policía de Investigación. El texto se colocó en un puente peatonal en la carretera no. 45, a la altura de la comunidad de Margaritas, en el municipio de Jesús María.

Ante estos hechos, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes (SSPE), Manuel Alonso García, aseguró que la corporación trabajará para que los grupos criminales no crezcan en la entidad.

“No vamos a dejar que crezcan estos grupos delictivos y tampoco vamos a descuidar otros delitos como los de violencia familiar, lesiones, extorsiones”, dijo este lunes en conferencia de prensa. “Estos grupos que de repente quisieran crecer, pues no lo van a hacer, al contrario, que sepan y que quede claro que en Aguascalientes no se tolera y no hay impunidad”.