El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) invita a madres, padres y estudiantes a permanecer atentos al calendario de pago de becas correspondientes al segundo semestre del 2023, ya que hubo una modificación en algunas de las fechas.

De acuerdo con el calendario, los estudiantes de otros cuatro municipios de Aguascalientes están próximos a recibir las becas:

– El Llano, el 13 de diciembre en el Auditorio Municipal, a las 10:30 am.

– Asientos, el 15 de diciembre en la Plaza Cívica de Villa Juárez, a las 9:30 am.

– Tepezalá, el 15 de diciembre en el Auditorio Municipal a las 11:00 am.

– Jesús María, el 18 de diciembre en la Plaza del Mueble a las 11:00 am.

Además, se anunciaron nuevas fechas para el pago de becas de transporte, de titulación y para estudiantes de educación media superior y superior. Cabe recalcar que estas fechas solamente están dirigidas a los beneficiarios de la ciudad capital.

Todos los beneficiarios podrán solicitar su pago en la Coordinación de Becas y Financiamiento Educativo, ubicada en Avenida Gómez Morín S/N Complejo 3 Centurias, desde las 9:00 a las 15:00 horas.

El 12 de diciembre, se recibirá a los estudiantes beneficiarios de las siguientes instituciones:

– Universidad de las Artes

– UPN

– UPA

– UTR

– UTMA

El 14 de diciembre, se recibirá únicamente a los beneficiarios de la Beca IEA SNTE Nivel Medio Superior y de la Beca para tu Transporte Nivel Medio Superior.

Para consultar más información relacionada con el pago de becas, se puede acceder al siguiente enlace: https://www.iea.gob.mx/IEA/convocatorias-y-becas/becas/Calendario-de-Pago-de-Becas.pdf