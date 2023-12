La Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) detectó al menos once distribuidores irregulares de medicamentos en varias entidades del país, entre ellas, Aguascalientes.

De acuerdo con la autoridad, se han detectado tres puntos de venta de medicamentos irregulares:

– La Distribuidora Kalos, ubicada en la colonia Macías Arellano, en el municipio capital.

-Alan Jair de la Peña Rodríguez, ubicado en Av. Héroe de Nacozari, dentro de la colonia Gremial.

-Soluciones Médicas y Hospitalarias JJL, ubicada en el municipio capital.

También se detectaron otras empresas irregulares en los estados de Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, el Estado de México y Tabasco.

Cofepris detectó que, de estos once distribuidores irregulares, 10 contaban con aviso de funcionamiento registrado en esta agencia reguladora, pero al realizar las visitas de verificación se constató que las direcciones no son almacenes, sino casas habitación. En algunos casos, los domicilios indicados en el aviso de funcionamiento no existen.

Invitan a verificar

En este sentido la Comisión invita, a los compradores y usuarios de medicamentos, a evitar adquirir fármacos en los establecimientos señalados, así como a verificar que los

distribuidores cuenten con un responsable sanitario y con la documentación legal que garantice la seguridad y calidad de los productos.

Cabe recordar que la Cofepris mantiene vigilancia estricta en todo el territorio nacional para verificar que las empresas no infrinjan la regulación sanitaria vigente y, en un ejercicio de total transparencia, actualiza y publica de forma periódica la lista de distribuidores irregulares.

Para conocer la lista completa de los distribuidores no autorizados, se puede acceder al enlace: https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/plataforma-de-proveedores-irreulares-de-medicamentos?state=published