La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel, lamentó la despenalización del aborto en la entidad, a causa de un mandato por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En este sentido, señaló que su administración es provida y que los médicos no estarán obligados a realizar abortos.

En conferencia de prensa, recordó que este proyecto no se propuso por parte de ningún diputado o diputada del Congreso de Aguascalientes, sino que los legisladores tuvieron que acatar lo ordenado por la Corte, o de lo contrario, serían sometidos a varias sanciones, como la cárcel o la destitución.

“El gobierno del estado, en lo personal, como gobernadora constitucional, somos provida, somos un gobierno humanista, un gobierno que lucha todos los días por la justicia social, y nosotros no podemos obligar a los médicos a practicar algún aborto”, dijo.

“Quien no obedece o quien no está con los mandatos de la Suprema Corte, pues se le hace una llamada de atención, si no acatan esa resolución, también tienen algunas situaciones como la cárcel y la destitución del cargo, entonces se tiene que acatar esa resolución”.