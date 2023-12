El equipo mexicano de chefs que obtuvo el premio al “Compromiso Social” durante el concurso internacional Bocuse D’Or 2023, que se realizó en Lyon, Francia, donó el recurso de 7,500 euros a la Fundación Tijuana Sin Hambre, para que esta organización continúe brindando tres mil comidas al día a albergues.

El certamen internacional reconoció la labor de los chefs Ruffo Ibarra, Marcelo Hisaki, Alexis Collazo e Izael Silva, además de los coaches Pepe Salinas y Fernando Martínez, por su contribución a brindar ayuda alimentaria a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, a través de This is About Humanity y la Fundación Tijuana Sin Hambre.

Este prestigioso reconocimiento resalta la labor social en áreas vinculadas al desarrollo sostenible, la ayuda alimentaria y la educación de los grupos mas vulnerables de la ciudad.

El chef tijuanense Ruffo Ibarra, en conjunto con la organización This is About Humanity (TIAH) y la International Community Foundation (ICF), reafirmaron su compromiso con las comunidades en la frontera entre Estados Unidos y México al entregar un cheque de 7,500 euros a la Fundación Tijuana Sin Hambre.

Esta suma corresponde al premio otorgado a la delegación mexicana por parte del concurso Bocuse d’Or.

Este generoso donativo beneficiará a la Fundación Tijuana Sin Hambre, organización sin fines de lucro con sede en Tijuana que opera una cocina proporcionando más de 3 mil comidas calientes y nutritivas diarias, apoyando a 19 albergues para migrantes.

A través del esfuerzo conjunto con TIAH, ICF, CBX y otros aliados, se financian las operaciones de esta cocina durante todo el año, proporcionando así un millón de comidas anualmente.

Las organizaciones TIAH y la ICF, a través de un proceso de nominación avalaron al equipo mexicano por su contribución a brindar ayuda alimentaria a los migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, todo esto a través de la Fundación Tijuana Sin Hambre.

En la entrega del donativo estuvieron presente los chefs, Macerlo Hisaki y Ruffo Ibarra, así como la co fundadora de This is About Humanity, Yolanda Selene Walther-Meade y Lety Martínez. N

