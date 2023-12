Grupos, colectivos, familias y comunidades de diferentes municipios, ahora cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado para preservar la identidad de las culturas y tradiciones duranguenses, ya que al recibir recursos del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC 2023), transmitirán sus conocimientos por generaciones, además de generar ingresos para sus municipios.

PACMyC permitirá impulsar la economía y tradiciones

Uno de los beneficiarios, fue Raúl Arellano Mijares de Santiago Teneraca, Mezquital, quien presentó el proyecto de bordados en cuadrillé “El saber de Teneraca” y explicó que con ese tipo de bordados del pueblo, se pretende que aprendan más personas de cómo se borda y como hacer llaveros; “todos en el pueblo hacen bordados, punto de cruz, cuadrillé, toda mi familia, mi mama mis hermanas lo hacen”, expresó tras reconocer estos programas que impulsan la economía y las tradiciones.

Dijo que con este proyecto se busca darle más difusión y tener de dónde agarrar para comprar material, más estambres, para beneficio de todos; “en nuestro pueblo no hay muchas fuentes de empleo y esto nos ayuda económicamente para preservar la cultura y el Gobernador puso la misma cantidad que el Gobierno Federal, se les agradece ese apoyo”.

Proyectos de Nombre de Dios destacan en PACMyC

Karla Torres Mata de Lerdo, con su proyecto “Semillero de Telar”, mencionó que es un tejido de cintura, una técnica textil que se realiza con palos, con hilos y se les da infinidad de usos, como en caminos de mesa, jorongos, guayaberas, en cualquier tipo de ropa se puede incluir este telar, tradición que se podrá dar a conocer, señaló.

A su vez, Guillermo Montiel de Nombre de Dios, fue aprobado con su proyecto de bateas del Molino, “es seguir con la tradición porque ya esto casi no se ve, a mí me gusta mucho lo de las maderas, yo me enseñé solo a hacerlas, ya he hecho algunas y quiero seguir este proyecto”, expuso al indicar que esto permitirá que más personas aprendan y tengan una fuente de ingreso.

Cultura de fortalece con PACMyC

Claudio César Andiola, director del conjunto infantil Sahuatoba, compartió que ya van por 5 años, de estar en la escuela Miguel Alemán, por la Plaza Hito y fue iniciativa de la escuela; “hemos estado trabajando para fortalecer la cultura en Durango, la idea es que los niños conozcan las tradiciones de México, se trabaja en cuadrillas de Durango y con indumentaria típica de la región”.

Comentó que ahora con este Gobierno de Esteban han tenido muchos beneficios con mayor participación y presentaciones gracias al apoyo, “teníamos miedo de no quedar por la cantidad que solicitamos y fuimos elegidos”.

Morrales tepehuanos serán reconocidos

Así como ellos, Maria Azucena Mendía Soto señaló que fue aprobado su proyecto de morrales tepehuanos, se trata de un grupo de cinco personas que realizarán dicho trabajo artesanal a mano, material que se va a vender; harán morrales de todos tamaños y llaveros, “muy bien que nos apoye el Gobierno de Durango, esto nos sirve para comprar y hacer estos morrales, agradecemos mucho estos apoyos”; de esta forma Azucena y los integrantes de otros 56 proyectos aprobados podrán continuar con las tradiciones y cultura del estado.

También te puede interesar leer: https://newsweekespanol.com/2023/12/llegan-los-dinosaurios-al-museo-bebeleche/