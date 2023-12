El día de ayer las organizaciones sin fines de lucro This Is About Humanity y Tijuana Sin Hambre se unieron al reconocido chef Javier Plascencia en una emotiva iniciativa para brindar apoyo a familias migrantes en situación vulnerable en Tijuana. La entrega especial de la cena navideña buscó llevar un poco de alegría a aquellos que enfrentan circunstancias difíciles en esta temporada festiva.

El objetivo de esta colaboración no solo buscó proporcionar una comida especial, sino también transmitir un mensaje de esperanza, “Me encanta ver las caras y expresiones de las familias, para mi eso es la cocina, cocinar para hacer a la gente feliz y presenciarlo en este día de Navidad sobre todo, es muy importante para mi y para mi familia”, expresó chef Javier Plascencia.

“La entrega de la cena navideña fue un momento emotivo que destacó el poder transformador de la colaboración y que honor hacer esto con nuestro querido chef Javier Plascencia y especialmente en Navidad”, afirmó Maru Riqué de Vargas Fundadora de Tijuana Sin Hambre.

Javier Plascencia es un hombre sencillo que se distingue por su calidad humana, es considerado el nombre más relevante de la industria gastronómica de Baja California y uno de los chefs más importantes de México de los últimos años. En su trayectoria ha logrado un sin fin de reconocimientos y se ha distinguido como pionero y ejemplo de la gastronomía Baja-Med, lo que ha llevado a Baja California a convertirse en una de las zonas turísticas gastronómicas más sobresalientes.

Las fundaciones This Is About Humanity y Tijuana Sin Hambre expresan su agradecimiento a chef Javier Plascencia por trabajar de la mano en actividades como estas, demostrando que la comunidad unida puede lograr un impacto significativo.

La entrega de la cena navideña fué recibida con gratitud y emoción por parte de las personas beneficiadas. Sus expresiones de alegría resaltan la importancia de acciones solidarias que marcan la diferencia en la vida de aquellos que enfrentan desafíos. N

