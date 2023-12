Aprueba Congreso del Estado deuda millonaria para proyecto hídrico. Buscan llevar agua de la presa Calles a la ciudad.

Este jueves, el Congreso del Estado aprobó, sin discusión de fondo, un proyecto propuesto y firmado por la gobernadora Tere Jiménez: “Incremento de la disponibilidad de agua sustentable para la ciudad de Aguascalientes”. Este contempla una deuda que se prolongará por dos décadas para el estado, y obtuvo el visto bueno de los legisladores con 23 votos a favor. También se presentaron 3 votos en contra, por parte de los legisladores morenistas.

El proyecto resalta, especialmente la intención de levantar “infraestructura, conexión, circulación, tratamiento, saneamiento, reuso y disposición inmediata del agua de la presa Plutarco Elías Calles (la cuál apenas está al 11% de su capacidad), enviarla a una planta potabilizadora y “entregarla a la ciudad” por gravedad.

De acuerdo con el dictamen, presentado en conjunto por la Comisión de Vigilancia y de Recursos Hidráulicos del Poder Legislativo, este proyecto busca “prevenir y atender el tema del agua para el Estado”.

El presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión de Vigilancia, Jaime González de León, defendió la postura de los congresistas locales, al señalar que están conscientes sobre la situación crítica del agua que abastece a Aguascalientes. De igual manera, apuntó que este proyecto no es nuevo, sino que es una continuación de planes establecidos en la pasada administración estatal.

“No es un proyecto nuevo, es un proyecto que se estuvo trabajando durante dos años en la pasada administración y prácticamente es el mismo, se retomó. Sabemos el problema del agua, habrá quien cuestione a los diputados que votamos el tema de la APP, pero estamos actuando de una manera responsable, porque sabemos cuál es la situación del agua” asegura.

El diputado apunta que esta propuesta no es un endeudamiento, ya que se busca que la mayoría de los recursos provengan de la federación, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN). La expectativa es recibir alrededor de 4 mil millones de pesos.

La aprobación de los legisladores se dio en cuestión de minutos, sin debates ni críticas, durante la última sesión ordinaria. Los otros treinta puntos contemplados en el orden del día se mencionaron y avalaron con la misma rapidez.

Prometen agua para la zona metropolitana

La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, declaró en conferencia de prensa (minutos antes de que el dictamen se avalara en el Congreso) que este proyecto se estuvo trabajando durante un año en conjunto con el Gobierno Federal, técnicos y varias dependencias estatales. Explicó que la idea base es llevar las aguas tratadas de la zona metropolitana (Aguascalientes, Jesús María y San Francisco de los Romo) a las industrias y especialmente a la presa Calles, para que más de mil productores puedan hacer uso de ellas, aunque en el proyecto se establece que el agua retornará por gravedad a la ciudad. Con esto, también se pretende consolidar el Sistema de Riego 01.

Al mismo tiempo, se busca consolidar un acuaférico en la capital, para que los habitantes puedan hacer uso de este líquido. La mandataria asegura que, con el tratamiento, estas aguas podrían ser aptas para el consumo humano.

“El agua tratada se puede tratar hasta para tomar, entonces todas las normas que nos pida Conagua para dar el agua en la presa Calles, las vamos a tener, para llevarla a la agricultura, las vamos a tener, para llevarla a la industria, para el agua potable de la zona metropolitana” señaló.

“Con esto nosotros generando que haya agua para cien años más, nuestro objetivo es que ya no sigamos explotando los pozos de Aguascalientes”, dijo. “Para nosotros, el reúso del agua será la vida de muchos años más” aseguró.

Los acuíferos ¿se pueden volver a llenar?

Saúl Alejandro Flores, especialista en el sector hídrico y profesor en la UAA, detalla que este proyecto, que se manejará través de una APP, (una Asociación Pública Privada, que permita el manejo de recursos de empresas privadas y del propio gobierno), es poco viable, dado que el acuífero no se puede volver a llenar y el agua resultante que se planea utilizar en la ciudad, no puede ser apta para consumo humano.

“El acuífero no se llena”, detalla. “Y si se utiliza un poquito de sentido común, al utilizar el agua potable, la que pasamos por nuestras casas, hay una merma. Por consiguiente el agua que se siga extrayendo (porque esa agua saldrá del acuífero), no va a regresar el total”. Y es que detalla que al tratarla, e incluso al regresarla a la Presa Calles, existe una “merma”, ya que se evapora la mayor parte. “Sería un proyecto más costoso, porque no eficientiza el tema del servicio” explica.

Además, menciona que es imposible que el 100% del agua se pueda aprovechar, pues no es viable ni legal ni técnicamente, ya que la cuenca hidrológica se reparte por decreto entre varias entidades, por lo que Aguascalientes no puede retener el agua .

“El llenar la Presa Calles, es llevar el agua a un destino, y en cualquier cuerpo de agua el 70% se pierde en evaporación. Para que llevamos agua, si se va a evaporar. No son confiables o concretos los datos del proyecto, son buenas intenciones. Si algún empresario o consultoría que se lo vendió, no es para algo concreto o bueno” afirma.

“Este proyecto sobre todo presenta algunas falacias, algunos errores conceptuales, y también varios sesgos. En primer lugar, el proyecto se denomina Incremento de la Disponibilidad, y la disponibilidad de agua no se hace por decreto. Es la que hay“, sentencia.

El diputado González de León considera que el proyecto sí es viable, ya que no busca aprovechar los niveles actuales de la presa Plutarco Elías Calles, sino que está encaminado a reutilizar el agua de la ciudad.

APP: cuando los privados manejan recursos públicos.

Las Asociaciones Público-Privadas no tienen buenos antecedentes en México, y en Aguascalientes. Suelen ser criticadas porque, al permitir el manejo de recursos públicos y la dirección de empresas privadas, abren la puerta a la opacidad. Los proyectos APP son aquellos en los que se establece una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, y en los que se utiliza infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con el objetivo de aumentar el bienestar social.

Por ejemplo, en Aguascalientes, el Programa de eficiencia energética, (aprobado en 2019 cuando la hoy gobernadora Tere Jiménez se desempeñaba como presidenta municipal) se consolidó en un parque fotovoltaico que lleva años sin generar energía. Nunca logró ponerse en funcionamiento, pese a los pagos millonarios que el ayuntamiento realizó a la empresa Next Energy. Este contrato se construyó a través de una APP.

“El problema se centra en que en el caso de México, se ha señalado por temas de corrupción, y que en algunas APP, en donde se alinea capital privado y público, se tiene que son empresas que a veces no tienen experiencia, son hechas al vapor. o para favorecer a un grupo político” detalla Saúl Flores.

El monto máximo para la inversión es de este proyecto hídrico en particular, es de $7,009,706,862.00 (Siete mil nueve millones setecientos seis mil ochocientos sesenta y dos pesos). Durante la vigencia del proyecto, se podrán realizar erogaciones anuales hasta por $1,526,294,798 pesos. También se establece que este monto deberá pagarse durante los próximos 20 años, es decir, hasta el 2045. Esto implica una deuda para múltiples administraciones. Por lo tanto, la autoridad contratante (en este caso, los legisladores facultaron al INAGUA) deberá contemplar anualmente el presupuesto necesario para cumplir con los montos correspondientes. La gobernadora Tere Jiménez no descartó la posibilidad de solicitar más recursos a fondos internacionales.

El experto en materia hídrica Saúl Flores apunta que, financieramente, el INAGUA no podría con la deuda millonaria, dado que ni siquiera genera recursos propios.

“El Congreso no destaca por ser uno que analice: aprueba. Es desobediente con la SCJN, lo vimos. Lo que viene del ejecutivo, lo aprueba. No lo enriquece, no lo discute” sentencia.