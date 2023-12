Nos movemos en un universo dinámico, nuestro mundo, nuestra cosmovisión, nuestra realidad, es un juego de sistema dinámicos, no todos lo saben, no se dan cuenta, pero todo en la vida es una entramada de círculos, la sabiduría popular dice cosas como “estamos en un círculo vicioso” , “dinero llama a dinero”, “esta dura la inercia”, los círculos están en todos lados, y forman espirales, los hay perversos, es decir nos perjudican o virtuosos, nos benefician, hay miles de ejemplos, el clásico, un circulo positivo en que se da en una empresa que invierte en un correcta campaña de marketing, esto le genera más ventas, más dinero, puede invertir más en marketing y así se va para arriba en una espiral sin fin aparente…o un ejemplo de un circulo perverso, el drogadicto que para aliviar su dependencia necesita ingerir mas droga y así cada vez se va hundiendo mas, en un mar sin fondo, esto de los círculos ya lo han percibido muchas personas de diferentes disciplinas a lo largo de la historia, pues aplican a todo, de hecho hay toda una rama de la ingeniería industrial, especializada en sistema dinámicos iniciada por Jay W Forrester (1918, 2016) para simular y por ende analizar dichos sistemas dinámicos de todo tipo. Aunque no lo sepamos, nuestra lucha diaria, es un constante debate entre salir de nuestros propios ciclos perversos, aunque nos den una aparente “zona de confort” y entrar o crear ciclos virtuosos que nos den prosperidad, salud, estabilidad y felicidad, así es en todo, en círculos financieros, sicológicos, deportivos, educativos, tanto a nivel personal como a nivel social, político, económico, etc. La idea para vivir plenamente es evitar los ciclos perversos, o si caímos en uno de ellos, salir lo más pronto posible y desplazarnos hacia círculos virtuosos. Por naturaleza del cosmos en que vivimos ningún tipo de circulo sea positivo o negativo, es eterno por sí solo,(“no hay mal que dure 100 años”), por alguna razón, nuestro mundo no es ni mucho menos, perfecto, en este planeta existen condiciones que atentan contra los círculos virtuosos, véase lo frágil que somos, estamos expuestos a plagas, terremotos, tsunamis, virus, bacterias, epidemias, accidentes, a nuestra propia condición humana, que provoca guerras, exterminios, avaricia, desequilibrios psíquicos, etc.…, entonces aunque estemos en un cirulo virtuoso llegan agentes externos que tratan de destruirlo, aunque estemos en círculospositivos debemos cuidarlos y adaptarnos, si no se transforman en perversos,nos pasamos la vida remontándolos y cambiarlos a positivos, no siempre con éxito, ¡esa es la lucha de la vida! Y para acabarla, cuando uno cae en uno o mas círculos perversos, además de que canijamente, nos provoca cierto nivel de confort, de desidia, para romperlo es muy difícil y se requiere o de una gran voluntad de nosotros mismos o de la ayuda de un factor(es) externo(s) que loquiebre y lo reconvierta en positivo. No lo decimos, pero la mayoría de nosotros vivimos bajo una rutina, que nos es cómoda pero muchas veces conlleva un cierto grado de frustración, por no tener mas círculos virtuosos, por no expandirnuestras ares de influencia , nuestras aéreas de movilidad, de desarrollo .

Esto de los círculos viene a colación porque estamos en año nuevo, es un nuevo periodo, en nuestras vidas, comprendamos que para renovarnos debemos romper los círculos perversos que nos están afectando y entrar en círculos virtuosos, en este 2024 (que en lo político se antoja imposible) te deseo que lo logres.