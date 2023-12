El abogado José Luis Carrasco Tovar, fundador y director general de Carrasco Abogados, cumple 33 años como litigante.

El jurista es reconocido por participar en los casos legales más mediáticos del país, uno de ellos es que formó parte del grupo de asesores legales que ganaron la demanda que interpuso el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en contra de The Wall Street Journal.

José Luis Carrasco Tovar es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y desde 1988 comenzó su trayectoria legal en el ámbito mercantil, civil, administrativo y telecomunicaciones.

Su experiencia le ha permitido llevar a cabo asuntos de concursos mercantiles, conflictos accionarios, recuperación de activos, juicios sucesorios, procedimientos administrativos litigiosos, hasta casos pro-bono de distintos sectores en México de carácter público y privado.

Su fama en el sector se debe a que gran parte de sus casos, logra resoluciones favorables para sus clientes.

“Durante mi trayectoria profesional he intervenido en los concursos mercantiles más importantes del país, incluyendo el más cuantioso en la historia de México, así como en múltiples conflictos accionarios. También, por 20 años he defendido a 16 mil agricultores en el norte del Tamaulipas en defensa de sus derechos de agua, frente a los diferentes poderes políticos. Y además, le he brindado asesoría a diferentes campañas electorales que se han desarrollado en el país, y de igual modo representó a numerosas instituciones financieras nacionales y entidades internacionales”, afirmó el abogado Jose Luis Carrasco, fundador de Carrasco Abogados.

Después de ser socio principal en las firmas legales más reconocidas de México, funda en 2021 a Carrasco Abogados, que hoy en día es uno de los despachos de abogados más prestigiosos en áreas de práctica como derecho mercantil, derecho administrativo, litigio constitucional, litigio civil, litigio familiar, derecho electoral, derecho corporativo y compliance.

Por ejemplo, sus servicios incluyen litigio mercantil, civil y administrativo, tales como concursos mercantiles y procedimientos de insolvencia, controversias entre accionistas y derecho bursátil.

También telecomunicaciones, derecho aeronáutico, competencia económica, derecho marítimo, así como arbitraje comercial nacional e internacional, entre muchos otros.