Maestros jubilados y pedagogos, integrantes del Comité en Defensa de los Nuevos Libros de Texto en Aguascalientes, afirmaron que el SNTE no estuvo relacionado con la distribución de ejemplares en decenas de escuelas de la entidad, y apuntaron que este hecho se trató de una iniciativa de los propios supervisores y docentes.

En conferencia de prensa, se comentó que la distribución de los libros respondió a la iniciativa y la necesidad de los docentes de algunas escuelas por contar con los materiales necesarios para impartir clases, especialmente en este mes, que corresponde al periodo de evaluación.

“Nada tiene que ver el SNTE en esto que plantearon los supervisores, nadie del SNTE, nadie. Ellos no hubieran querido, ni hubieran salido a decir ‘buenos días’, eso fue una voluntad de los supervisores, el SNTE ni picha, ni cacha, ni deja batear”, expuso Manuel Bañuelos, miembro del comité.

Explicó que este hecho contó con la participación de poco más de 40 supervisores de primarias, secundarias y preescolares, quienes actuaron de manera voluntaria y con el objetivo de apoyar a los docentes para reforzar la impartición de sus clases.

En este sentido, los integrantes del comité se dijeron en contra de que se sancione a los supervisores, como se ha interpretado luego de las declaraciones de la directora del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Lorena Martínez, al ser cuestionada sobre el tema.

“Lo único que han hecho (los maestros) es estar de niñeros cuidando a los niños, porque les prohibían desarrollar planes y programas, no tenían sus libros de texto y están en el grupo. Qué grave que ahora ellos vayan a ser perseguidos, como lo está señalando la directora del IEA, eso no se vale, y menos con un SNTE que está guardado, que tiene miedo a pronunciarse”.

De igual manera, los ex maestros reiteraron su llamado al Gobierno del Estado y al resto de las autoridades educativas, para que hagan un exhorto a los jueces y resuelvan las acciones legales que siguen frenando la distribución de los textos educativos.

Cabe recordar que, el Comité en Defensa de los Libros de Texto, estuvo acompañado por integrantes de Morena y llegaron a las oficinas del Juzgado Quinto de Distrito. En conjunto, presentaron un apersonamiento como terceros interesados en el amparo presentado por el Frente Nacional por la Familia, que está en contra de los libros.

Por su parte, el pedagogo Juan José González negó que el comité esté impulsando intenciones políticas por parte de Morena, al aceptar el acompañamiento de sus militantes en la defensa de los libros de texto. Incluso, señaló que este aprovechamiento no se permitirá por parte de ningún partido político.

“No, no permitimos eso. Aquí no se pinta nadie de ningún color, no se va a politizar esto, simplemente estamos haciendo lo legal, desafortunadamente solo son ellos los que nos están apoyando, deberían estar todos, son nuestros representantes, votamos por ellos, y ahora resulta que se desaparecen”.

“Invitamos a todos los diputados y funcionarios que a lo mejor tienen alguna duda, que vengan, saben dónde estamos, dialogamos con ellos”, dijo.