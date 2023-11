Duranguenses en el extranjero no podrán votar en la renovación del Congreso local en 2024, según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). Solo podrán participar en la elección presidencial y de senadurías.

Omar Ortega, consejero del IEPC, informó que la comunidad migrante de Durango no podrá participar en el proceso electoral local, donde se renovarán las 25 diputaciones del Congreso del Estado en el 2024.

Indicó que, a diferencia de otras legislaturas estatales, en Durango, los duranguenses en el extranjero solo pueden participar en el proceso electoral para la elección a Gobernador, como lo hicieron en el 2022. No existe el derecho para participar en la votación a diputados locales, por lo que solo podrán participar en la elección de la Presidencia de la República y las senadurías.

Ortega destacó que los migrantes tienen hasta el 20 de febrero para darse de alta en la lista nominal, un proceso que pueden completar a través de la página votoextranjero.mx.

Recordó que existen tres modalidades para ejercer el voto: postal, electrónica y presencial, esta última a través de 23 sedes consulares, con 20 ubicadas en Estados Unidos, donde reside más del 90 por ciento de los mexicanos en el extranjero, y una sede en Canadá, París y Madrid.

