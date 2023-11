La Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) ha solicitado a la Federación la suma de 235 millones de pesos para hacer frente a los pagos de aguinaldos y cerrar el año académico 2023.

La solicitud, presentada en abril, supera las expectativas iniciales debido a una deuda heredada de la administración estatal anterior, que dejó pendiente un subsidio federal de 120 millones de pesos destinado a la UJED.

El rector, Rubén Solís Ríos, indicó que la Fiscalía Anticorrupción está llevando a cabo una investigación sobre el subsidio no entregado, pero aún no hay una resolución al respecto.

Apuntó que la universidad depende en un 100% de la Federación para poder lograr el cierre de año, también ha planteado la situación con el gobierno estatal, para que pueda ayudar como gestor al acercarse la fecha límite para el pago de las prestaciones.

Refirió que, hasta ahora, no se cuenta con un “plan B” en caso de que la solicitud de fondos sea denegada, esto debido a que la UJED, por ser una institución educativa, no es sujeto de crédito, y cualquier solicitud a bancos sería rechazada.

Solís Ríos mencionó que esperan la respuesta a la solicitud a finales de noviembre o, a más tardar, a principios de diciembre, con la esperanza de que se pueda asegurar el financiamiento necesario para cumplir con los compromisos de fin de año de la Universidad.

También te puede interesar leer: https://newsweekespanol.com/2023/11/trabajador-de-sideapa-pidio-50-mil-pesos-para-eliminar-multa-fue-detenido/