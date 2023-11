Durante esta semana, se presentaron las renuncias de dos consejeros del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), organismo encargado de la distribución del vital líquido en la ciudad capital.

A través de un comunicado, se informó sobre la renuncia de la consejera Patricia Muñoz, ya que asumirá la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), su suplente será Salvador Esqueda.

Posteriormente, se confirmó la renuncia del ex rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Javier Avelar González. Dicha información no se dio a conocer en el comunicado, sino que fue después confirmada a medios de comunicación, debido a la ausencia del ex funcionario en la última sesión del consejo.

De igual manera, se hizo énfasis en que ambos perfiles decidieron dejar su cargo dentro del Consejo Directivo con el objetivo de que sus actividades no interfirieran con el trabajo de MIAA, que entró en funciones hace poco menos de un mes.

Cabe recordar que, Avelar González era el rector de la UAA en los tiempos de la denominada Estafa Ponzi que también afectó las finanzas de la Fiscalía General del Estado y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, así como otras dependencias y organismos del país.

Por el momento, se espera la llegada de Alberto Palacios como suplente del ex rector.

Pedían destitución del ex rector

Esta semana, el regidor de Movimiento Ciudadano en Aguascalientes, Gustavo Granados, opinó que Avelar González debía ausentarse del Consejo Directivo de MIAA en tanto estaban vigentes las investigaciones relacionadas con la Estafa Ponzi.

“Creo que ha habido el tiempo suficiente para que haya presentado por lo menos una licencia de separación del cargo, y yo creo que hoy los retos de MIAA en el consejo son muchos, no me parece justo que el consejo también tenga un desgaste por la presencia de un asunto”, dijo.

Por ello, presentó una petición ante dicho consejo para que consideraran la salida del ex rector de la UAA, sin embargo, fue él mismo quien presentó su renuncia.