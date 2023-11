La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) presentó los resultados de la primera encuesta realizada a la comunidad LGBTIQ+ en Durango.

De los 1.530 participantes, que representan el 53,8% de la población LGBTIQ+ en 21 municipios, el 39,3% reportan haber sufrido discriminación y violencia en el entorno familiar debido a su orientación sexual o identidad de género.

Encuesta de CEDH revela que existen terapias de conversión para personas de la comunidad LGBTIQ+ en Durango

Los resultados reflejan también la persistencia de prácticas perjudiciales, ya que el 21% de los encuestados fue sugerido u obligado a tomar terapia para “corregir” su orientación sexual o identidad de género.

Además, la encuesta revela que la salud mental de la comunidad se ve significativamente afectada, con el 56,7% padeciendo ansiedad, el 50% depresión, el 30,4% experimentando pensamientos suicidas, y el 23,9% víctima de violencia escolar.

Los resultados exponen que las ideas suicidas en la población LGBTIQ+, son tres veces mayor que la población heterosexual, con el 26.1%, así como en los intentos con el 14.2 %

Pablo Navarrete, activista defensor de los derechos humanos, enfatizó en la necesidad urgente de abordar estos problemas y promover la inclusión y la tolerancia en todos los ámbitos de la sociedad duranguense.

Además, señaló que la encuesta de la CEDH expone que, en Durango, es en la familia dónde las personas de la comunidad LGBTIQ+ manifiestan haber sufrido mayor violencia y rechazo debido a su orientación sexual o identidad de género, con el 39.3%, seguida por las instituciones religiosas con el 32.1%, la escuela con el 31.3% y en las comunidad social o espacios comunitarios con el 31.3%.

Señaló que hicieron un hallazgo que amerita la urgente intervención del Estado, relacionado con la salud sexual de esta población. 38% consideró saber poco sobre las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), pero lo que es alarmante, por las implicaciones que tiene sobre el derecho a la salud, es que el 76% dijo desconocer que hubiera alguna campaña de prevención de ITS en Durango dirigida a la comunidad LGBTIQ+. 27% dijo nunca haber recibido información sobre prevención de ITS.

