En las próximas semanas, se presentará ante el Congreso de Aguascalientes una propuesta para la creación de una ley enfocada al trabajo de los medios de comunicación de la entidad. Entre sus principales enfoques, se contempla la protección para reporteros y periodistas, el combate a las noticias falsas y la creación de un padrón de medios, entre otros.

Esta iniciativa es una propuesta del secretario de Comunicación y Vocería del Gobierno Estatal, Enrique de la Torre, quien comentó que el proyecto se ha consultado con varios representantes de los medios de comunicación y con diputados que ya presentaron otras iniciativas encaminadas al mismo objetivo.

El funcionario indicó que se busca unificar los proyectos ya presentados en este sentido para fortalecerlos. Por ello, apuntó que ya se ha reunido con diputadas como Nancy Gutiérrez y Leslie Figueroa, quienes acaban de lograr la aprobación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Aguascalientes.

“Nos hemos dado cuenta de muchas cosas, temas administrativos, hay temas, por ejemplo, no sabemos ni cuántos somos para empezar, no tenemos un padrón de periodistas, tenemos mucho retroceso en Aguascalientes y no podemos seguir con eso”, dijo.