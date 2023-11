En los próximos días, el Congreso de Aguascalientes tendrá que debatir la despenalización del aborto, como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reconocieron varios legisladores locales. Por su parte, integrantes del Frente Nacional por la Familia siguen manifestándose para que el tema no se avale en el pleno.

El diputado del PRD, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, dijo que, en lo personal, no estaba de acuerdo con la despenalización del aborto en la entidad. Sin embargo, recalcó que esto no corresponde a un tema de moral, sino jurídico, al tratarse de una orden de la Corte.

“La sentencia de la Corte fue muy clara, podrá haber un debate moral, yo personalmente no coincidió con el tema del aborto, pero yo aquí no decido temas morales, aquí decido temas jurídicos, temas legales, y si la SCJN obliga a que se legisle, el Congreso lo tendrá que hacer”.

De igual manera, el perredista Emanuelle Sánchez Nájera, comentó que las bancadas aún están discutiendo la forma en la que se tocará el tema del aborto. Aun así, coincidió al señalar que el debate tendrá que darse pese a las presiones de grupos opositores, a fin de acatar lo mandatado por la SCJN.

“La forma todavía se está discutiendo, pero se sabe que va a pasar, lo que hay que hacer es el llamado a que se entienda que esto ya no depende de una postura ni ética ni moral, es una obligación legal”, dijo. “Nosotros lo que queremos hacer es que se cumpla, que antes de que termine este año ya quede resuelto el tema”.

Finalmente, Raúl Silva Perezchica, del PAN, recalcó que los diputados y diputadas de Aguascalientes ya cuentan con un avance en el proyecto que se presentará en las próximas sesiones. Dicho proyecto está en manos de la Mesa Directiva y también se dará a conocer a la Suprema Corte, esperando una posible contestación.

En el mismo sentido, comentó que el Congreso no cederá ante la presión de grupos como el Frente Nacional por la Familia.

“Hay ya algunas cosas que se han hecho en ese sentido, reuniones también a nivel general, pero ahorita no podríamos decir que hay un acuerdo, no hay un acuerdo en ese sentido, sí hay avances, hay que señalarlo, hay disposición en el asunto del cumplimiento, pero todavía no tenemos ese punto”.