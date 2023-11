Ante las manifestaciones de alumnos de la escuela Normal rural J Guadalupe Aguilera, que incluyen la toma de casetas, cierre de carreteras y secuestros de vehículos privados, el secretario de Educación, Guillermo Adame Calderón, puntualizó que el Estado no tiene la capacidad para poder pagar o cubrir peticiones que no tengan que ver con la formación académica de los estudiantes.

Indicó que están de acuerdo en apoyarlos con lo que tenga que ver con su estancia en la escuela, temas de alimentos, sabanas, colchas, colchones e incluso las giras o viajes de estudio.

Pero precisó que la administración estatal no está en condiciones de cubrir pliegos petitorios fuera de la realidad, o que no tienen que ver con el servicio educativo.

“La ciudadanía sabe cómo nos dejó el gobierno de Rosas Aispuro, quebradas las finanzas estatales, y no tenemos más que para cubrir las necesidades académicas”, expresó.

Adame Calderón refirió que no han logrado llegar a acuerdos con los alumnos de Aguilera, pues decidieron levantarse de la mesa de dialogo. Hizo énfasis en que, aunque hagan medidas de presión, no podrán ceder a las peticiones, fuera de lo académico, debido a que no hay recurso para seguir encumbrando solicitudes fuera de la realidad.

También te puede interesar leer: https://newsweekespanol.com/2023/11/25-vehiculos-de-empresas-han-sido-secuestrados-por-estudiantes-de-aguilera-en-su-ultima-manifestacion/