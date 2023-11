El presidente del Comité Ciudadano De Seguridad Pública Municipal (CCSPM) Edgardo Flores Campbell, expresó que, ha habido variables en el comportamiento delictivo en la región, mencionando que hay una disminución leve en el homicidio doloso, donde consideró que, no debemos de calificar la eficiencia de las instituciones policiales con base en las tasas de homicidio, ya que no se puede prever cuando se comete este delito.

Del mismo modo, explicó que, el crimen organizado se está introduciendo en nuevos mercados ilícitos, con el fin solventar sus actividades criminales, señalando que, en muchos aspectos están rebasadas las capacidades de las diferentes instituciones policiales en todo el país, no solo en Tijuana, destacó Edgardo Flores en las oficinas del Consejo Ciudadano de Seguridad en Tijuana.

Durante la entrevista, comentó que, no hay un combate frontal hacia la delincuencia, donde resaltó que, se está responsabilizando de más a la policía municipal de Tijuana, sin mencionar que no se les ha modificado su salario en los últimos años. Además, explicó que, no hay un convoy de la policía estatal ni de la guardia nacional, por lo que consideró que, hace falta realizar más actividades como operaciones encubiertas, mimetización con los delincuentes y labores de inteligencia, ya que aun si hay 20 mil cuerpos de seguridad en la ciudad, solo ayudarán de manera temporal.

Respecto al cruce ilegal de armas de fuegos en la región, recomendó que, se deben fortalecer las aduanas, incluyendo revisiones con personal capacitado para detectar el flujo de armas, donde consideró que, al menos el 90% de las armas que se utilizan en México, en especial el crimen organizado, son procedentes de Estados Unidos.

Por otra parte, con la cancelación de los narcocorridos en Tijuana, expresó que, el hecho que una persona escuche ese tipo música no significa que sean delincuentes, además, hay otros factores que se tienen que considerar, como la educación que se imparte en el hogar, así como los valores y principios éticos.

Cabe mencionar que, tras la reciente visita del presidente de la república; Flores Campbell consideró que, la estrategia de “abrazos y no balazos” en la región no aplica, puesto que en esta zona del país se necesita implementar otro tipo de acciones incluyendo, mayor patrullaje, así como más alineamientos con otras instituciones para combatir la inseguridad, donde reiteró que, el crimen organizado se está diversificando en otro tipo de actividades, por lo que es necesario implementar nuevas estrategias pero con una coordinación real. N

